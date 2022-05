FIS-styret stanset omstridt pengeforslag

Hoppkomiteen i FIS gikk inn for et slikt forslag i et møte 9. mai, men styret satte foten ned og sendte saken tilbake til hoppkomiteen for videre behandling.

– FIS Council støttet ikke forslaget fra hoppkomiteen om å øke pengepremiene. Forslaget vil øke en allerede stor forskjell mellom kvinner og menn. Jeg har selv ledet en arbeidsgruppe som er sendt til komiteene om å arbeide for å harmonisere pengepremier. Det er derfor svært overraskende at hoppkomiteen foreslår å øke en allerede stor forskjell, sier Norges avtroppende skipresident Erik Røste til NTB.

Styrets nei kom på den nylige avholdte kongressen i Milano. Der ble for øvrig Røste gjenvalgt som styremedlem.

I det opprinnelige forslaget lå det inne en økning i premiepenger på rundt 300.000 kroner for mennene i løpet av en toårsperiode. For kvinnene innebar det en økning på 100.000 kroner over to år.

Disse summene må hoppkomiteen i FIS revurdere etter styrets nei.