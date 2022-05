Ville gledesscener da Everton berget plassen – Burnley over streken

Everton-reservene stormet inn på banen da Dominic Calvert-Lewin stupheadet inn vinnermålet på et frispark i det 85. minutt. Det gjorde også et hundretall tilskuere, og det tok flere minutter å rydde gressteppet slik at kampen kunne fullføres. Etter sju tilleggsminutter ble det banestorming igjen.

Samtidig slet Burnley seg til 1-1 borte mot Aston Villa og tok seg forbi Leeds på målforskjellen. Det betyr at Leeds for å overleve i Premier League må ha flere poeng borte mot Brentford lørdag enn Burnley tar hjemme mot Newcastle. Den siste nedrykksplassen står mellom de to lagene.

Everton måtte vinne for å sikre plassen før søndagens sesongavslutning, men etter første omgang så det ut til å gå mot en spennende helg for Frank Lampard og hans spillere.

Snaut halvveis i den første omgangn fikk Jean-Philippe Mateta masse rom foran mål og nikket inn Eberechi Ezes frispark til ledelse for gjestene fra London.

I det 36. minutt mistet Seamus Coleman ballen til Mateta, og flere mislykkede klareringsforsøk senere la Jordan Ayew på til 2-0.

[ Klopp om serieavslutningen: Ikke sannsynlig, men mulig ]

Nytt håp

Michael Keane skapte nytt håp for publikum på Goodison Park da han reduserte i det 54. miniutt. Mason Holgate nådde et langt frispark inne i feltet og nikket skrått ut til Michael Keane, som dempet ballen og scoret med et elegant utsidespark.

Everton skapte ikke mye i minuttene som fulgte, men i det 75. minutt ble det 2-2. Coleman la inn fra høyre. Dele Alli tok ned ballen ved lengste stolpe og skjøt i en motspiller. Ballen spratt ut til Richarlison, som brukte en berøring før han scoret via en motspiller.

Så gikk det ti minutter til før publikum tok helt av. Innbytter Demarai Gray slo et innoverskrudd frispark fra høyresiden. Calvert-Lewis startet perfekt og kastet seg i full lengde slik at han fikk hodet på den og sendte den i nettet.

[ Berges opprykksdrøm knust etter straffedrama mot Forest ]

Mistet ledelsen

Burnley scoret først i bortekampen mot Aston Villa da Maxwel Cornet ble felt av Emiliano Buendia, og Ashley Barnes scoret på straffesparket.

Utligningen kom tidlig i den andre omgangen da Buendia fikk løpe uhindret inn i feltet og skyte på innlegg fra John McGinn. Avslutningen var ikke bedre enn av keeper Nick Pope kunne ha reddet.

Innbytter Wout Weghorst misset en kjempesjanse til å gi Burnley seieren, og laget får en svært spennende søndag.

En annen Burnley-innbytter, Matthew Lowton, ble utvist på tampen, bare noen minutter etter at han kom inn.

I torsdagens tredje hengekamp spilte Chelsea 1-1 mot Leicester og sikret i praksis tredjeplassen.

[ «Virkelighetens Ted Lasso må overgå sin landsmann for å berge Leeds» ]

---

Kampfakta:

Premier League menn torsdag, utsatte kamper:

Aston Villa – Burnley 1-1 (0-1)

Villa Park, 40.468 tilskuere.

Mål: 0-1 Ashley Barnes (str. 44), 1-1 Emiliano Buendia (47).

Dommer: Paul Tierney.

Gult kort: Kevin Long, Burnley.

Rødt kort: Matthew Lowton (90), Burnley.

Lagene:

Aston Villa (4-3-1-2): Emiliano Martínez – Matty Cash, Calum Chambers, Tyrone Mings, Lucas Digne – Jacob Ramsey (Philippe Coutinho fra 71.), Douglas Luiz, John McGinn – Emiliano Buendia – Ollie Watkins (Danny Ings fra 77.), Carney Chukwuemeka (Bertrand Traoré fra 56.).

Burnley (5-3-2): Nick Pope – Connor Roberts, Kevin Long, Nathan Collins, James Tarkowski, Charlie Taylor – Josh Brownhill, Jack Cork, Dwight McNeil (Aaron Lennon fra 78.) – Maxwel Cornet (Matthew Lowton fra 84.), Ashley Barnes (Wout Weghorst fra 70.).

Chelsea – Leicester 1-1 (1-1)

Stamford Bridge

Mål: 0-1 James Maddison (6), 1-1 Marcos Alonso (33).

Dommer: Stuart Attwell.

Gult kort: N’Golo Kanté, Romelu Lukaku, Antonio Rüdiger, Jorginho, Chelsea, Jonny Evans, Leicester.

Lagene:

Chelsea (3-4-2-1): Édouard Mendy – Trevoh Chalobah, Thiago Silva, Antonio Rüdiger – Reece James, N’Golo Kanté (Ruben Loftus-Cheek fra 71.), Jorginho, Marcos Alonso – Hakim Ziyech, Christian Pulisic (César Azpilicueta fra 71.) – Romelu Lukaku (Kai Havertz fra 77.).

Leicester (3-4-1-2): Kasper Schmeichel – Wesley Fofana, Jonny Evans, Daniel Amartey – Timothy Castagne, Nampalys Mendy, Kiernan Dewsbury-Hall, Luke Thomas – James Maddison – Kelechi Iheanacho (Harvey Barnes fra 63.), Jamie Vardy (Ayoze Pérez fra 77.).

Everton – Crystal Palace 3-2 (0-2)

Goodison Park

Mål: 0-1 Jean-Philippe Mateta (20), 0-2 Jordan Ayew (35), 1-2 Michael Keane (53), 2-2 Richarlison (74), 3-2 Dominic Calvert-Lewin (84).

Dommer: Anthony Taylor.

Gult kort: Michael Keane, Abdoulaye Doucouré, Everton, Will Hughes, Jordan Ayew, Wilfried Zaha, Crystal Palace.

Lagene:

Everton (3-4-2-1): Jordan Pickford – Séamus Coleman, Michael Keane, Mason Holgate – Alex Iwobi, Abdoulaye Doucouré, André Gomes (Dele Alli fra 45.), Vitalij Mykolenko – Anthony Gordon (Demarai Gray fra 60.), Richarlison (Jonjoe Kenny fra 90.) – Dominic Calvert-Lewin.

Crystal Palace (4-3-3): Jack Butland – Nathaniel Clyne, Joachim Andersen, Marc Guéhi, Tyrick Mitchell – Eberechi Eze, Will Hughes (Luka Milivojevic fra 56.), Jeff Schlupp (Conor Gallagher fra 73.) – Jordan Ayew, Jean-Philippe Mateta (Christian Benteke fra 80.), Wilfried Zaha.

---