Berges opprykksdrøm knust etter straffedrama mot Forest

Det skjer mot Huddersfield på Wembley i det som ofte kalles «fotballens mest verdifulle kamp». Vinneren er garantert over 1 milliard kroner i inntekter.

Tirsdag snudde Sheffield United 0-1 til 2-1 i Nottingham. Dermed sto det 3-3 sammenlagt, men i straffesparkkonkurransen feilet gjestene. Der åpnet de med to strake bom før Berge scoret på deres tredje forsøk. Forest vant straffedramaet 3-2.

Berge markerte seg i begge kampene mot Forest med scoring lørdag og assist tirsdag, men bidraget holdt ikke.

[ Berges lag øyner milliardpott – må slå tilbake i opprykkskampen ]

Intenst

Brannan Johnson tok vertene effektivt foran etter snaut 20 minutter. Den unge waliseren scoret på Forests første sjanse etter en gnistrende åpning fra gjestene.

Johnson gjorde som sin far David for 19 år siden og noterte mål for Nottingham-klubben i begge opprykkskampene i semifinalen. Også den gang var det mot Sheffield United.

Rett etter hvilen bidro Berge med å tenne «Blades»-håpet. Han slo lavt inn forut for Morgan Gibbs-Whites utligning. Snaut 20 minutter senere fikset John Fleck 2-1 for gjestene, og duellen fortsatte i intense ekstraomganger.

[ Berge-scoring holdt liv i Sheffield Uniteds opprykkshåp ]

Superbyks

Nottingham Forest hadde i fjor høst kun ett poeng etter sju runder, men oppturen startet umiddelbart da Steve Cooper kom inn som manager. I serieinnspurten kjempet laget om direkte opprykk, men kom til kort.

Nå er Forest bare én kamp unna å være tilbake i Premier League for første gang siden 1999. Klubben har en unik posisjon i engelsk fotballhistorie ved å ha vunnet den gjeveste europacupen flere ganger enn den hjemlige ligaen. Brian Clough ledet den til to strake titler i mesterligaens forgjenger i 1979 og 1980.

Sheffield United rykket i fjor ned etter to sesonger i Premier League. Drømmen om en umiddelbar retur ble knust på City Ground.

[ Berge ble rundstjålet av frekke tyver ]