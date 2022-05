Klopp om serieavslutningen: Ikke sannsynlig, men mulig

2-1-seieren over Southampton tirsdag gjør at håpet lever for de rødkledde. Liverpool var 14 poeng bak Manchester City midtveis i januar. Siden har det blitt 15 seirer og to uavgjort.

– Vi ga aldri opp, og vi skal gi det et forsøk, sa Klopp til BBC.

Liverpool møter Wolverhampton hjemme i siste serierunde, mens regjerende mester og serieleder City møter Steven Gerrards Aston Villa. Liverpool må vinne, mens City må avgi poeng for at Liverpool skal ga til topps.

– Selvfølgelig er det ikke sannsynlig fordi City spiller hjemme mot Aston Villa, som spiller på torsdag. Det blir tøft mot Burnley, som kjemper for overlevelse, sa Klopp.

– Hvis jeg var i den andre situasjonen, ville jeg ikke følt meg som en mester allerede. Fra mitt syn tenker man at City selvfølgelig vil vinne den kampen, men dette er fotball, la han til.

Liverpool har allerede vunnet to trofeer (ligacup og FA-cup), og håpet om en historisk tittelkvadrupel lever videre i minst noen dager til. Etter PL-avslutningen skal Merseyside-laget spille Champions League-finale mot Real Madrid 28. mai.

Dette er de gjenstående kampene i Premier League:

TORSDAG (utsatte kamper): 20.45: Everton – Crystal Palace, 21.00: Aston Villa – Burnley, Chelsea – Leicester.

SØNDAG: 17.00 (38. og siste runde): Arsenal – Everton, Brentford – Leeds, Brighton – West Ham, Burnley – Newcastle, Chelsea – Watford, Crystal Palace – Manchester United, Leicester – Southampton, Liverpool – Wolverhampton, Manchester City – Aston Villa, Norwich – Tottenham.