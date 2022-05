Virkelighetens Ted Lasso må overgå sin landsmann

To kamper gjenstår av årets Premier League-sesong. For enkelte kan ikke sesongen bli ferdig tidlig nok, som for Manchester United-fansen, mens for andre er det mer enn nok å spille for. Leeds, Burnley og Evertons tilhengere må fortsette å bite på det de har igjen av negler fram til neste søndag, i en kamp for tilværelsen. Det samme må Arsenal og Tottenham-fans i kampen om mesterligaplass.

Tottenham tok en overraskende enkel seier i Nord London-derbyet torsdag kveld, og holder med det liv i kampen om Champions League. Ett poeng og sju kilometer skiller kamphanene, som begge også kommer til å spille en helt avgjørende rolle i kampen om nedrykk. Tottenham først med sitt møte med Burnley på lørdag, før Arsenal i siste serierunde får besøk av Everton.

Med seier mot Newcastle og Everton kan Arsenal for første gang siden 2016 komme over Tottenham på tabellen, men «St Totteringham’s Day» (dagen da det er matematisk umulig for Tottenham å komme over Arsenal på tabellen) kan neppe feires før 22. mai. Om enn i det hele tatt denne sesongen også, da Tottenham har Burnley og Norwich i sine to siste kamper. Arsenal har snublet før de.

I bunnen har både Burnley og Everton én kamp til gode på Leeds, men begge kommer nok sannsynligvis til å tape sine kamper mot Tottenham og Arsenal. Det store problemet til Leeds er at de har en fryktelig dårlig målforskjell, da det bare er Norwich som har sluppet inn flere mål og det gjør at Leeds må gå forbi minst ett av lagene. Det er selvsagt fullt mulig, men sånn Leeds spiller om dagen med utviste spillere i hver kamp og en skadeliste som ikke ligner grisen ser det veldig alvorlig ut for den gamle storheten.

Leeds har Brighton og Brentford igjen, som begge er to lag som ikke har noe å spille for. Brighton veksler fra det helt briljante til det høyst mediokre, mens Brentford etter Christian Eriksens inntog har vært laget som har tatt klart flest poeng på nedre halvdel. Brentford har faktisk igjen både Everton og Leeds i nedrykksstriden, og laget med flest skandinaviske innslag blir dermed avgjørende.

Det er fullt mulig at tidligere Leeds-spiller Pontus Jansson sender Leeds tilbake til Championship, og med tanke på at i hvert fall Kalvin Phillips og Raphinha uansett kommer til å forsvinne fra klubben etter sesongen kan Leeds-fansen dermed veldig vel måtte belage seg på en ny ørkenvandring på nest øverste nivå. I TV-serien klarte ikke Ted Lasso å berge sin klubb fra nedrykk, og virkelighetens Ted Lasso må dermed overgå sin landsmann.

Med to poengs forsprang og hjemmekamper mot både Brentford og Crystal Palace, er det store muligheter for at Everton har sikret plassen før siste serierunde borte mot Arsenal. Det som på et tidspunkt så ut som det kunne gå mot det første nedrykket for Everton siden 1950/1951-sesongen blir trolig med skrekken, for laget som har vært sammenhengende lengst i den øverste divisjonen i engelsk fotball. Burnley har igjen Tottenham, Aston Villa og Newcastle, og kan bli stående med 0 poeng i de tre kampene, og da er det opp til Leeds å krige med seg ett poeng på de siste to kampene for å unngå nedrykk.

