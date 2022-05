Viking snudde 0-3 til 4-3 etter rødt kort og Molde-sprekk: – Sinnsyk moral i laget

Seks dager etter cupfinaleseieren over Bodø/Glimt (1-0) så Molde ut til å sikre tre viktige poeng. Laget ledet 3-0 etter en snau halvtime, men sprakk totalt. En utvisning (hands inne ved femmeteren) av Moldes Benjamin Tiedemann Hansen etter 62 minutter ga Viking fritt leide inn i kampen.

Mål av Berisha (straffe) og Harald Tangen ga Viking 3-3. Det sendte Molde helt over på defensiven i vel 20 minutter mot sluttsignalet.

Berisha kranglet inn 4-3-scoringen mot et hjemmeforsvar som vaklet omtrent i hver situasjon etter 2-3-reduseringen.

– Vi hadde full kontroll i starten og var egentlig bedre enn dem. Så får vi tre i sekken uten helt å skjønne det. Det er sinnssyk moral i dette laget. Vi hadde troen i pausen, sa Berisha til MAX.

Viking er på toppen av tabellen med 15 poeng. Lillestrøm er to poeng bak med én kamp mindre spilt. Molde sliter og har bare skaffet seg sju poeng på fem kamper.

Tre raske

Hjemmelaget skaffet seg ledelsen allerede etter 14 minutter. Markus André Kaasa scoret etter at vertene hadde hatt en form for kanonade mot Vikings mål.

Ti minutter senere økte Ola Brynhildsen på til 2-0. Han fikk ballen etter en Magnus Wolff Eikrem-corner og la den inn nede ved stolpen.

Eikrem løftet så inn et frispark fra vel 20 meter. Viking-keeper Patrik Gunnarsson satte seg selv unødvendig ut av spill ved å ta et steg mot sin venstre stolpe før skuddet kom. Da sto det 3-0, og de fleste på et ganske glissent besatt stadion, trodde kampen var vunnet.

Usannsynlig

Gjestene reduserte rett etter ved Kristoffer Løkberg etter at han kom alene mot keeper etter en fin Berisha-pasning. Likevel var det få som så for seg utviklingen kampen skulle få etter pause.

– En meget svak andreomgang av oss. Det ser ut som vi duller oss inn i troen på at det (seieren) er i boks. Vi slapp dem til altfor lett, sa Molde-trener Erling Moe til MAX.

Molde spiller hjemmekamp allerede onsdag. Det er et framskutt oppgjør mot Odd.

Viking får besøk av Strømsgodset dagen etter. Også det er en kamp som er flyttet fra opprinnelig dato.

Kampfakta:

Eliteserien menn lørdag, 5. runde:

Molde – Viking 3-4 (3-1)

Aker stadion, 6190 tilskuere

Mål: 1-0 Markus André Kaasa (13), 2-0 Ola Brynhildsen (24), 3-0 Magnus Wolff Eikrem (27), 3-1 Kristoffer Løkberg (29), 3-2 Veton Berisha (str. 62), 3-3 Harald Tangen (71), 3-4 Berisha (82).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: Magnus Wolff Eikrem, Emil Breivik, Sivert Mannsverk, Molde, Gianni Stensness, Sebastian Sebulonsen, Markus Solbakken, Viking.

Rødt kort: Benjamin Tiedemann Hansen (61), Molde.

Lagene:

Molde (3-4-1-2): Jacob Karlstrøm – Benjamin Tiedemann Hansen, Eirik Haugan, Birk Risa – Martin Linnes, Sivert Mannsverk, Emil Breivik, Kristoffer Haugen – Markus André Kaasa (Erling Knudtzon fra 84.) – Magnus Wolff Eikrem (Rafik Zekhnini fra 65.), Ola Brynhildsen (Magnus Grødem fra 65.).

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Sondre Bjørshol, Gianni Stensness (Shayne Pattynama fra 45.), David Brekalo, Viljar Vevatne – Markus Solbakken, Kristoffer Løkberg (Kevin Kabran fra 45.), Samúel Fridjónsson (Niklas Sandberg fra 75.) – Sebastian Sebulonsen, Veton Berisha, Harald Tangen (Mai Traore fra 87.).

