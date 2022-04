Berisha glitret med hattrick da Viking knuste Haugesund

Spissen åpnet målkontoen i årets seriesesong i det 27. minutt. Han fulgte opp med nye nettkjenninger kort tid før og etter pause. Sebastian Sebulonsen ble tomålsscorer som innbytter helt på tampen.

Med seieren trygget Viking annenplassen med sine tolv poeng. Lillestrøm er ett poeng foran etter 2-0 over Aalesund torsdag.

Det pleier å være litt temperatur rundt rogalandsderbyet mellom Viking og Haugesund. Lørdag var det topp og bunn som møttes. FKH kom til Stavanger som et poengløst lag.

Det var gjestene som startet best. Etter 21 minutter kom de på en kontring, og Mads Sande lurte offsidefellen da han fant Alioune Ndour med en pasning. For åpent mål gjorde Ndour FKHs tredje scoring for sesongen.

Kampen var fra den 16. serierunden og skulle egentlig vært spilt 31. juli, men ble flyttet fram i tid fordi Viking skal ut i europacupkvalifisering.

(©NTB)