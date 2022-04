De Bruyne og Walker usikre til FA-cupsemifinalen

Både De Bruyne og Walker måtte begge forlate banen underveis i den andre kvartfinalekampen i mesterligaen mot Atletico i midtuken. Ingen av de var på fredagens trening.

Ifølge trener Pep Guardiola sliter De Bruyne med leggtrøbbel, men han ville ikke bekrefte at de to er ute av spill lørdag på pressekonferansen foran kampen.

– Vi vil ta en endelig avgjørelse i morgen, sa City-manageren og opplyste at Walker blir bedre og bedre etter sin skade.

De Bruyne scoret et mål og var aktiv da City og Liverpool møttes sist helg. Det endte 2-2 etter et fartsfylt oppgjør.

Skulle lørdagens semifinale gå uten de to er det uten tvil et hardt slag for Guardiolas mannskap, som kjemper på tre fronter i sesongavslutningen.

De møter Liverpool i FA-cupen lørdag, mens de også har en jobb å gjøre i kampen om ligatittelen. De lyseblå har trolig ikke råd til feilskjær i de resterende kampene. I tillegg venter Real Madrid i mesterligaens semifinale.