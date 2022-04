Tirsdag var hele den norske troppen ute på matta på Ullevaal, og etter treningen møtte en av Norges største stjerner pressen.

Graham Hansen kom til samlingen etter å ha scoret foran 90.000 tilskuere på Camp Nou sist uke, men det største samtaleemnet var naturlig nok Hegerbergs første trening etter comebacket.

– Ada har kommet inn med et stort smil og gleder seg til å spille med oss igjen. Vi er glade for at hun er tilbake, sa Hansen på et pressetreff tirsdag.

–Jeg føler at interessen rundt denne såkalte konflikten mellom henne og landslaget, er veldig mye medieskapt.

Mandag møtte Hegerberg pressen. Der ble hun blant annet spurt om da hun slettet flere av landslagsvenninnene i sosiale medier i 2018.

Svaret der var at det var vondt å stå utenfor, og at det var nødvendig for henne å slippe å se bilder og videoer fra landslagssamlinger hun selv ikke var en del av. Graham Hansen vil imidlertid ikke fokusere noe på det som ligger bak dem.

– Min kontakt med Ada har egentlig vært bra i hele veien i hennes skadeperiode. Det har vært en tøff periode (for henne). Og man ønsker jo at folk skal prestere og få lov til å spille godt. Ada var også i kontakt med meg da jeg hadde hjerteproblemer, sa Hansen.

På tirsdagens trening drillet landslagssjef Martin Sjögren laget i 4-4-2 med Graham Hansen og Hegerberg sammen som Norges fremste angrepsvåpen. Det ligger dermed an til at de starter mot Kosovo torsdag.

