– Da jeg tok det valget, var det et tøft valg å ta, men også et nødvendig valg. Jeg gikk inn i en modus for å holde fokus på det jeg skulle. Å se landslaget dukke opp i sosiale medier gjorde vondt. Det var ikke noe personlig bak det, og det er jentene klar over også, sa hun under sitt første pressemøte etter landslagscomebacket.

Hegerberg tok pause fra landslaget etter EM-sluttspillet i 2017, som endte med fiasko etter tap i alle tre kamper. Et drøyt år senere var Norge VM-klar som vinner av sin gruppe foran europamester Nederland. I stedet for gratulasjoner fra Hegerberg fikk landslagsspillerne se at hun hadde slettet dem som venner i sosiale medier.

Hatt gode samtaler

Forklaringen hennes er altså at det gjorde vondt å være utenfor. Nye tre og et halvt år senere, inkludert et nesten to år langt skadeopphold, er Hegerberg tilbake i landslaget. Hun frykter ikke gnisninger med de andre.

– Jeg er ganske sikker på at det går veldig fint. Jeg har hatt gode samtaler med Caroline (Graham Hansen) og Maren (Mjelde), i tillegg til at jeg har hatt et godt forhold til mange av jentene gjennom mange år, sa hun.

Siden hun sa nei til landslaget har Ada Hegerberg tatt steget opp som tidenes mestscorende kvinne i Champions League og blitt den aller første kvinnelige vinner av Ballon d’Or. Hun legger ikke skjul på at hun er svært stolt av gullballen.

Ute av meg selv

– Det var en ute-av-meg-selv-opplevelse. Det var en mektig sesong, og å få krone den med den prisen, som første kvinne i historien … jeg var ekstremt stolt den kvelden. At en norsk spiller fra Sunndalsøra opplever det viser at det er mulig. Det viser at Norge må fortsette å satse på alle de flinke jentene, sa hun.

Hun skrøt veldig av tidligere toppfotballdirektør og nå fotballpresident Lise Klaveness for samtalene som førte fram til hennes beslutning om å gjøre landslagscomeback.

– Etter hvert var det på tide. Jeg følte meg klar for det og savnet det veldig, men etter skaden var jeg veldig opptatt av å komme tilbake på godt nivå først. Det ble en liten pine for Lise, men jeg takker for at hun var tålmodig med meg, sa hun.

Hun følte seg ikke rede for å anslå hvor bra Norge kan gjøre det i EM etter å ha sett et kvarter av mandagens trening der bare seks utespillere og de tre keeperne var i aksjon. Først tirsdag blir det full treningsaktivitet etter helgens klubbkamper.

Ti dager

– Dere må gi meg ti dager med denne gjengen. Det er en viktig samling, både fordi det er VM-kvalifisering og som EM-forberedelser. Vi må ta godt vare på tiden, for den går ufattelig fort. Akkurat nå gleder jeg meg veldig til å ta fatt på første trening og komme inn i det, sa hun.

– Vi må være ambisiøse, men også realistiske.

Hegerberg har avsluttet sin landslagspause, men en ting er hun helt sikker på: Hun angrer ikke avgjørelsen hun tok sensommeren 2017. Det siste spørsmålet på pressekonferansen var om hun ville gjort noe annerledes om det skjedde i dag:

– Nei.