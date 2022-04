Graham Hansen og Hegerberg drillet sammen på topp

Tirsdag var hele den norske troppen ute på matta på Ullevaal, og etter treningen stilte en av Norges største stjerner opp for journalistene. Det handlet mye om Hegerberg, selv om Graham Hansen kom til samlingen fra scoring foran 91.000 tilskuere på Camp Nou sist uke.

– Ada har kommet inn med et stort smil og gleder seg til å spille med oss igjen. Vi gleder oss over at hun er tilbake. Ada har alltid vært en fantastisk person å ha i gruppa, en som smiler og fleiper, men som også stiller krav og jobber hardt. Det blir en kjempeboost å få inn en klassespiller til på topp, sa Barcelona-stjernen.

Hun avviste at det var røster i spillergruppa som motsatte seg comeback for Hegerberg.

– Jeg føler at interessen rundt den såkalte konflikten mellom henne og landslaget er veldig mye medieskapt, sa hun.

– Det var fordi folk sa veldig lite, og det var stor interesse rundt hva som faktisk skjedde. Det skjedde enkelte ting som gjorde at vi ikke presterte som lag (i EM i 2017). Vi var skuffet, og Ada hadde sin greie med kritikk mot forbundet. Så ble det en medieskapt greie om at det var oss mot henne.

Støttet hverandre

Mandag var det Hegerberg som møtte pressen. Der ble hun blant annet spurt om da hun slettet flere av landslagsvenninnene i sosiale medier i 2018.

Svaret der var at det var vondt å stå utenfor, og at det var nødvendig for henne å slippe å se bilder og videoer fra landslagssamlinger hun selv ikke var en del av. Graham Hansen fortalte at hun har hatt kontakt med Hegerberg i tiden da Lyon-stjernen sto utenfor, ikke minst da hun slet med langtidsskade.

– Kommunikasjonen oss imellom har vært bra hele veien. Vi hadde kontakt under hennes skadeperiode, og da jeg hadde hjerteproblemer tok hun kontakt tilbake. Selv om det utad virket som vi hadde en uoverensstemmelse, har jeg hele tiden ønsket at Ada skal være frisk og ha det bra, sa hun.

Mer rom

På tirsdagens trening drillet landslagssjef Martin Sjögren laget i 4-4-2 med Graham Hansen og Hegerberg sammen på topp. Det ligger dermed an til at de starter sammen mot Kosovo torsdag.

– Jeg tror ikke det vil bli vanskelig å finne hverandre igjen selv om vi ikke har spilt sammen på en god stund. Vi kan forvente å se en spiller som har lyst til å score mange mål og sørge for at hennes lag vinner kamper. Det er fint å få en spiller med den mentaliteten inn i gruppa, og hun bidrar til at det er flere på høyeste internasjonale nivå. Det er gull verd når man skal prøve å prestere i internasjonale mesterskap, sa Graham Hansen, som tror hun selv vil få mer rom.

– Med en spiller som Ada på topp blir motstanderne nødt til å forsvare seg på en annen måte. De vet at hvis de slipper henne litt av syne så blir det fort målsjanse eller mål. Jeg tror det vil bidra til at ikke bare jeg, men flere av våre kreative spillere får mer rom.