Kampoppsettet for VM klare – «tidlige» avspark for Danmark

Trekningen ble foretatt fredag. Noen timere senere var kamptidspunktene også klarlagt.

De tre danske kampene har avspark slik med dansk og norsk tid: 22. november Tunisia 14.00, 26. november Frankrike 17.00 og 30. november Peru/Australia/Forente arabiske emirater 16.00.

Nederland og Senegal åpner VM-sluttspillet 21. november. Kampen starter 11.00 norsk tid.

Englands første kamp går mot Iran 21. november med avspark 14.00 norsk tid.

Under VM-perioden er det to timers tidsforskjell mellom Qatar og Norge. VM-landet ligger to timer foran Norge.

---

FAKTA

Gruppespillet, 1. runde:

Mandag 21/11, gruppe A: Senegal – Nederland 11.00, Qatar – Ecuador 17.00. Gruppe B: England – Iran 14.00, USA – Wales/Skottland/Ukraina 20.00.

Tirsdag 22/11, gruppe C: Argentina – Saudi-Arabia 11.00, Mexico – Polen 17.00. Gruppe D: Danmark – Tunisia 14.00, Frankrike – Peru/Australia/Forente arabiske emirater 20.00.

Onsdag 23/11, gruppe E: Tyskland – Japan 14.00, Spania – Costa Rica/New Zealand 17.00. Gruppe F: Marokko – Kroatia 11.00, Belgia – Canada 20.00.

Torsdag 24/11, gruppe G: Sveits – Kamerun 11.00, Brasil – Serbia 20.00. Gruppe H: Uruguay – Sør-Korea 14.00, Portugal – Ghana 17.00.

2. runde:

Fredag 25/11, gruppe A: Qatar – Senegal 14.00, Nederland – Ecuador 17.00. Gruppe B: Wales/Skottland/Ukraina – Iran 11.00, England – USA 20.00.

Lørdag 26/11, gruppe C: Polen – Saudi-Arabia 14.00, Argentina – Mexico 20.00. Gruppe D: Tunisia – Peru/Australia/Forente arabiske emirater 11.00, Frankrike – Danmark 17.00.

Søndag 27/11, gruppe E: Japan – Costa Rica/New Zealand 11.00, Spania – Tyskland 20.00. Gruppe F: Belgia – Marokko 14.00, Kroatia – Canada 17.00.

Mandag 28/11, gruppe G: Kamerun – Serbia 11.00, Brasil – Sveits 17.00. Gruppe H: Sør-Korea – Ghana 14.00, Portugal – Uruguay 20.00.

3. runde:

Tirsdag 29/11, gruppe A: Nederland – Qatar 16.00, Ecuador – Senegal 16.00. Gruppe B: Wales/Skottland/Ukraina – England 20.00, Iran – USA 20.00.

Onsdag 30/11, gruppe C: Polen – Argentina 20.00, Saudi-Arabia – Mexico 20.00. Gruppe D: Tunisia – Frankrike 16.00, Peru/Australia/Forente arabiske emirater – Danmark 16.00.

Torsdag 1/12, gruppe E: Japan – Spania 20.00, Costa Rica/New Zealand – Tyskland 20.00. Gruppe F: Kroatia – Belgia 16.00, Canada – Marokko 16.00.

Fredag 2/12, gruppe G: Kamerun – Brasil 20.00, Serbia – Sveits 20.00. Gruppe H: Sør-Korea – Portugal 16.00, Ghana – Uruguay 16.00.

Åttedelsfinaler:

Lørdag 3/12: A1 – B2 16.00 (Al Rayyan), C1 – D2 20.00 (Al Rayyan).

Søndag 4/12: D1 – C2 16.00 (Doha), B1 – A2 20.00 (Al Khor).

Mandag 5/12: E1 – F2 16.00 (Al Wakrah), G1 – H2 20.00 (Doha).

Tirsdag 6/12: F1 – E2 16.00 (Al Rayyan), H1 – G2 20.00 (Lusail).

Kvartfinaler:

Fredag 9/12: E1/F2 – G1/H2 16.00 (Al Rayyan), A1/B2 – C1/D2 20.00 (Lusail).

Lørdag 10/12: F1/E2 – H1/G2 16.00 (Doha), B1/A2 – D1/C2 20.00 (Al Khor).

Semifinaler:

Tirsdag 13/12: A1/B2/C1/D2 – E1/F2/G1/H2 20.00 (Lusail).

Onsdag 14/12: B1/A2/D1/C2 – F1/E2/H1/G2 20.00 (Al Khor).

Bronsekamp:

Lørdag 17/12 16.00 (Al Rayyan).

Finale:

Søndag 18/12 16.00 (Lusail).