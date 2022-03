Johaug-nyheten kom fredag i forkant av helgens tremil i Holmenkollen. Valget om å avslutte landslagslivet kom overraskende på Bjørgen, som fikk vite om det for noen dager siden.

– Den hadde jeg ikke sett komme. Jeg tippet hun ville ta noen år til. Med tanke på VM i Trondheim og at det ikke virket som hun var lei, trodde jeg hun ville fortsette. Men tankene har nok kommet mer og mer den siste tiden, også under OL, sier den tidligere langrennsdronningen til Adresseavisen.

Trønderen forteller at det ble en emosjonell samtale med Johaug.

– Det ble en del følelser. Jeg tror det har vært tøft for Therese. Hun har tatt et tøft valg. Så da blir det litt følelser. Det kom noen tårer fra Therese, men jeg ble først og fremst tatt veldig på senga. Jeg husker selv fra da jeg la opp at det var mye følelser knyttet til det. Langrenn har vært en stor del av livet vårt.

Bjørgen sparer ikke på hyllesten til idrettsutøveren Johaug:

– Hun er helt unik. Helt rå. Kapasitetsmessig er ingen andre på hennes høyde. Den gutsen og viljen til å utvikle seg og legge ned det som kreves er vanvittig bra. Ikke minst fra den perioden hun var utestengt. Det var to knallharde år for henne, ikke minst psykisk. Det er imponerende å komme tilbake og være så god. For å si det sånn: Slike utøvere vokser ikke på trær.