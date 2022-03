Veiskillet etter en unik Johaug

Det lå jo i kortene etter at hun avsluttet problematiske OL i Beijing med å få sitt tredje gull av tre mulige inne i det gedigne Fugleredet. Sportslig har hun ikke mer å oppnå i langrenn. Hun valgte å annonsere avgjørelsen på Instagram fredag, preget av at det er krig i verden. Nå er det erfaringene og kunnskapene hennes som må utnyttes for å tette det store gapet hun vil etterlate seg i norsk kvinnelangrenn.

Sannsynligvis er Therese Johaug en av tidenes best trente kvinnelige idrettsutøvere, uavhengig av idrett. Fagekspertisen er ganske entydige om det. Da hun tok på seg joggeskoene og løp en 10.000 meter uten særlige forberedelser, klarte hun EM-kravet på første forsøk. Hun er et såkalt multitalent vi ikke kan forvente dukker opp så ofte. Siden gjennombruddet med VM-bronse i Japan i 2007, har utholdenheten hennes vært forbløffende. Det kan forklares fysiologisk.

Etter at hun ble utestengt fra OL i Pyeongchang i 2018, var det snakk om å legge opp eller satse mot en siste OL-mulighet. Hun valgte å stå i stormen av mange usaklige doping-angrep og satse videre. Med en dom for uaktsomhet, men for ikke å ha jukset, forserte hun treningsarbeidet med Pål Gunnar Mikkelplass og broren Karstein som viktigste samarbeidspartnere. Hun ble enda bedre teknisk, hun ble enda sterkere i staking. Resultatet så vi i Kina for noen uker siden.

Nå har hun bosatt seg i Holmenkollen og vil altså legge avskjeden hit. Det blir garantert følelser for henne når lørdagens løp er fullført. Det er synd hennes nye svenske rival, Frida Karlsson, ikke kan stille. Karlsson er kanskje den nærmeste til å overta på den internasjonale scenen. I Norge er det ingen arvtakere. Heidi Weng nærmer seg også karriereslutt, og når Marit Bjørgen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen også har lagt opp samt at Ingvild Flugstad Østberg er satt ut av spill, tåler ikke et landslag så mye mere. Det blir ikke norsk dominans i kvinnelangrenn på en stund. For sporten kan det være helt greit. For Norge blir det et veiskille.

Høydepunktet i Therese Johaugs karriere kom utvilsomt under ski-VM her i byen i 2011, selv om OL-gull rager høyere. Folkefesten i Nordmarka da hun vant tremila og folkehavet som møtte løperne på Universitetsplassen under seiersseremoniene, kommer vi kanskje aldri tilbake til innen sportens sfære. De store fellesopplevelsene er på vikende front. Og alt kommer i skyggen av det tragiske nyhetsbildet vi har nå. Da er det desto viktigere å glede seg over det som har vært. Og kanskje det som venter.

Vi vet ikke om Johaugs kommende ektemann, Nils Jakob Hoff, vinner Mesternes mester fredag kveld. Men landets mest populære sportsprogram har i hvert fall fått en ny kandidat. Hva som skjer videre, vil Therese Johaug kanskje snakke om etter lørdagens tremil. Er hun fristet av friidrett? Eller kanskje en som fyller 34 år til sommeren er inne i en familieplanlegging der toppidretten ikke har fokus. Det er lett å forstå det siste.

FAKTA

Navn: Therese Johaug.

Født: 25. juni 1988 (33 år).

Klubb: Nansen.

Meritter: OL: 4 gull (10 km 2022, skiathlon 2022, 30 km 2022, stafett 2010), sølv (30 km 2014), bronse (10 km 2014).

VM: 14 gull (skiathlon 2021, stafett 2021, 10 km 2021, 30 km 2021, 30 km 2019, 10 km 2019, skiathlon 2019, 30 km 2015, stafett 2015, skiathlon 2015, stafett 2013, 10 km 2013, stafett 2011, 30 km 2011), 2 sølv (stafett 2019, skiathlon 2013), 3 bronse (30 km 2013, 15 km 2011, 30 km 2007). Verdenscupen: 80 seirer og tre sammenlagtseirer (2020, 2016 og 2014).

Aktuell: Legger lørdag opp som landslags- og eliteløper.

