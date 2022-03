Petter Thoresen overtar Storhamar etter VM

Thoresen tok over som sjef for de norske ishockeygutta etter Roy Johansen i 2016. Han leder landslaget for siste gang i VM i Finland i mai.

Han er blitt enig med Storhamar om å trene laget de to neste sesongene. Det ligger en opsjon i avtalen som gjør at den kan bli utvidet med to år til.

– Vi er veldig glade for å kunne presentere Petter som ny hovedtrener. Vi vet godt hva vi får med Petter: For det første er han en trener med en imponerende CV ingen andre norske trenere kan vise til. Han har også sterk tilknytning til Hamar og Storhamar, og han er en ekte vinnerskalle, sier Storhamars styreleder Stein Onsrud i en pressemelding.

Thoresen har to tidligere treneropphold i Storhamar. Hans forrige periode var mellom 2005 og 2007.





