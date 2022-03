19-åring matchvinner da Middlesbrough slo ut Tottenham

Coburn kom inn i første ekstraomgang av den til da målløse kampen, da manager Chris Wilder satset offensivt. Tidlig i den andre ekstraomgangen var han involvert flere ganger i et flott hjemmeangrep. Han var på grensen til offside da Matt Crooks spilte ham fram, men nølte ikke og banket ballen i lengste hjørne fra spiss vinkel.

Linjemannen holdt flagget nede, og scoringen ble godkjent, til ellevill glede for hjemmepublikum.

Like fornøyd var ikke Tottenham-manager Antonio Conte, som fikk en ny frustrerende kveld på sidelinja. Jakten på utligning førte ikke fram. Nærmest var det da en nikk fra Eric Dier endret retning på hjemmespiller Matt Crooks, men keeper Joe Lumley reagerte lynraskt.

Tettet igjen

Middlesbrough kom til kampen etter å ha slått Manchester United i den forrige runden. Mot Tottenham fant de ikke samme rytme, men de tettet igjen godt mot Premier League-laget.

Spurs-back Matt Doherty kom til den største sjansen i første omgang. Fem minutter før pause var Middlesbrough-keeper Joe Lumley langt ute for å avverge et gjennombrudd, men Doherty kom til ballen først. Etter å ha rundet keeper avsluttet han imidlertid over målet fra langt hold.

Harry Kane jublet da han fikk ballen i mål etter corner et snaut kvarter ut i den andre omgangen, men målet ble annullert for offside.

Feiret

Begge lag hadde muligheter til å avgjøre i ordinær tid, men først etter en halvtimes forlengning kunne hjemmelaget feire foran fansen.

En innbytter ble matchvinner også da Crystal Palace slo Stoke 2-1. Jaïro Riedewald hadde vært på banen i fire minutter da han sikret avansement. Før det hadde Cheikhou Kouyaté scoret for Palace, mens Josh Tymon nettet for Stoke.

