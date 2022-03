Vardy tilbake med mål og assist da Leicester vant

Vardy har vært savnet i sitt skadefravær, og han viste hva han betyr for Leicester-laget da han kom inn for Patson Daka i en til da målløs kamp mot et nedrykkstruet og hardt kjempende hjemmelag.

Kasper Schmeichel skal ha en stor del av æren for det første målet, som ble satt inn av James Maddison i det 82. minutt. På en Burnley-kontring måtte dansken utenfor eget felt for å klarere. Det gjorde han rett foran skotuppen på motspilleren, men han nøyde seg ikke med å måke ballen opp på tribunen.

Klareringssparket fant Vardy på løp mot hjemmeforsvaret. Han vendte og la tilbake til Maddison, som fra drøyt 20 meter plasserte ballen pent inne ved stolpen.

I siste ordinære minutt var Vardy våkent framme ved lengste stolpe da Harvey Barnes kom rundt på høyresiden, og han kunne nikke 2-0 i åpent mål.

Nick Pope i Burnley-målet holdt laget sitt inne i kampen lenge, men han kunne ikke sikre det som ville vært et kjærkomment poeng.

