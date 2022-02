Nytt Algarve-tap for Norges kvinnelandslag

Norge har tapt begge de innledende kampene, men får testet seg igjen i kamp om 3.-plassen i turneringen mot enten Portugal eller Sverige kommende onsdag.

Det norske laget spiller turneringen uten superstjernen Caroline Graham Hansen og fikk en dårlig start mot Italia søndag. Italienerne koblet et lite grep om kampen og scoret allerede etter ni minutter.

Målet var et flott volleyskudd fra Valentina Giacinti på et innlegg fra høyre.

Norge skapte lite før pause og feilet defensivt i et par avgjørende situasjoner. Det glapp i forsvaret da Arianna Caruso ble stukket fri etter 27 minutter, og hun scoret alene med keeper Cecilie Fiskerstrand.

Et håp ble tent for Norge med scoring på overtid i første omgang. Ildhusøy kom seg fri mellom to Italia-forsvarere på Guro Reitens strålende gjennombruddspasning, og hun løftet ballen over målvakten til 1-2.

Annen omgang ble ikke spesielt velspilt, med mange avbrudd i spillet på grunn av frispark og generelt litt lavt tempo. Italia virket farligst, mens Norge fikk en stor sjanse ved Reiten ti minutter før slutt. Skuddet ble stoppet av Italia-keeper Francesca Durante.

En skikkelig norsk sluttspurt for utligning kom aldri, og dermed ble et nytt tap etter 0-2-nederlaget mot Portugal onsdag.

KAMPFAKTA

Algarve Cup fotball kvinner i Portugal søndag, innledende kamp:

Italia – Norge 2-1 (2-1)

Spilt på Estadio Algarve i Faro

Mål: 1-0 Valentina Giacinti (10), 2-0 Arianna Caruso (28), 2-1 Celin Bizet Ildhusøy (45).

Gult kort: Aurora Galli, Valentina Cernoia, Italia, Elisabeth Terland, Norge.

Norge (3-4-1-2): Cecilie Fiskerstrand – Maria Thorisdottir (Anja Sønstevold fra 24.), Guro Bergsvand, Tuva Hansen – Synne Skinnes Hansen (Elisabeth Terland fra 46.), Vilde Bøe Risa, Ingrid Syrstad Engen, Amalie Eikeland (Elise Thorsnes fra 78.) – Guro Reiten – Frida Maanum, Celin Bizet Ildhusøy.