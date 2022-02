Staven gikk også i to for ham underveis. Da ble han hektet av og slet for å få kontakt med tetfeltet igjen. Til slutt måtte han gi opp.

Han endte på 13.-plass nesten to minutter bak vinneren Aleksander Bolsjunov.

– Det var en rar dag. Jeg var ikke helt meg selv. Jeg ble kald og svimmel etter ti kilometer, sa Holund til Discovery.

– Jeg har gjort alt jeg kan for å gjøre det bra i OL. Jeg tar med meg noen gode minner hjem. Om du blir nummer fire, 14 eller 44, spiller ingen rolle. Kroppen var ikke bra nok i dag.

Han reiser fra OL uten en individuell medalje, men legger ikke opp.

Da han vinket til publikum på oppløpet, trodde mange det var et signal om at han ville gi seg.

- Nei, det var av ren høflighet. Det var mitt siste OL, men jeg satser også neste sesong, sier han til NRK.

Han var enig i at femmila ble kortet ned, slik forholdene ble.