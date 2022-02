Sjtsjerbakova vant kunstløp da Valijeva bukket under for presset

Alle snakket om Valijeva, som har levert tidenes beste kortprogram og friløp, men som siste utøver i torsdagens OL-friløp gjorde hun mange feil og mistet gullet til Anna Sjtsjerbakova.

Det ble dobbelt ROC ved Alexandra Trusova, mens Valijeva falt helt til fjerdeplass. Bronsen gikk til japanske Kaori Sakamoto.

Valijeva gråt bitre tårer etter at programmet til tonene av Ravels «Bolero» var avsluttet. Hun måtte ta et steg ut på flere av hoppene, holdt flere ganger på å falle og var nede på isen etter en trippel salchow før hun måtte sette seg på en kvadrupel toeloop.

Etter at poengsummen kom opp og det var klart at hun endte utenfor pallen, var det en utrøstelig Valijeva som gråt og gråt.

Quad squad

Hun er en av tre utøvere i russernes «Quad squad», tre ungjenter som trener under Eteri Tutberidze i Moskva og lander firedoble hopp som om de ikke har gjort annet. Men torsdag var det de to andre som imponerte.

17-årige Trusova, som var på 4.-plass etter kortprogrammet, sto for et vanvittig hoppshow. Hun gjorde hele fem kvadrupelhopp og ble første kvinne som har landet kvadrupel flip og kvadrupel lutz i OL. Hun tok et steg ut etter ett av monsterhoppene, men sto på alle fem.

Sjtsjerbakova, som er regjerende verdensmester og også 17 år, innledet sitt program med to kvadrupel flip, det første i kombinasjon med trippel toeloop, og leverte deretter et velkoreografert program med bedre elementer enn lagvenninnen. Hun tok ledelsen, og mot alle forhåndstips holdt det til gull.

Valijeva, som var ROC-lagets deltaker i lagkonkurransen, skrev tidligere i lekene historie da hun i friprogrammet leverte de første kvadrupelhopp av en kvinne i OL-historien.

Medaljer

Seiersseremonien i lagkonkurransen er ikke avholdt som følge av Valijevas dopingsak. Hennes fiasko i friløpet betyr at det iallfall blir delt ut medaljer i kvinnenes konkurranse.

Valijeva fikk delta i OL-konkurransen selv om hun har en dopingsak hengende over seg etter å ha testet positivt på et forbudt stoff i romjula. Både IOC, Wada og ISU prøvde å stoppe henne, men fikk ikke gehør hos Idrettens voldgiftsrett, som besluttet å godkjenne Russlands antidopingbyrås avgjørelse om ikke å suspendere henne.

IOC hadde bestemt at det ikke ville deles ut medaljer i Beijing dersom Valijeva kom blant de tre første. De ville bli holdt tilbake inntil dopingsaken var avgjort.

Som mindreårig gjelder spesielle regler for Valijeva i en dopingsak. 15-åringen hevder å ha fått i seg stoffet trimetazidin da hun uforvarende drakk av et glass som inneholdt bestefarens hjertemedisin. Det kan ta lang tid før dopingsaken er ferdig behandlet.

