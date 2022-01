Åtte smittet i den danske OL-troppen

Fire personer på både herre- og kvinnesiden er smittet, opplyser DIU.

– Det er ikke en optimal situasjon, men erfaringene viser at det som regel ikke er så lange sykdomsforløp, så vi satser på at de rekker å bli klarert innen OL, sier Kim Pedersen i forbundet.

Kvinnene reiser til Kina med charterfly torsdag, mens herrelaget drar 31. januar.

– Det er en mulighet for at vi kan fly spillere til Beijing senere. Det har heldigvis kommet flere flyavganger. De er enormt dyre, men vi har valgt å la den muligheten stå åpen, sier presseansvarlig for den danske OL-troppen, Jakob Draminsky.

Første positive test i Kina

En deltaker fra en OL-tropp har testet positivt for koronaviruset ved ankomst i Kina, melder DPA.

Det er den første positive testen blant de 153 utøverne og lagmedlemmene som er ankommet den kinesiske hovedstaden foran OL.

I tillegg har tre andre akkrediterte personer som ikke skal delta i lekene, avlagt positiv prøve. Det er også avdekket to koronatilfeller internt i OL-boblen i Beijing.

Må være i OL-boble

Det opplyses ikke hvilke nasjoner de smittede personene kommer fra.

Søndag ble det opplyst at det i perioden 4. til 22. januar ble gjennomført 33.441 tester av personer tilknyttet vinterlekene, og av disse har 72 tester vært positive. Ingen av de 72 er utøvere, ifølge DPA.

Alle som er involvert i OL i Kina, er inne i OL-boblen og holdes dermed adskilt fra den øvrige befolkningen, og de testes daglig for koronavirus.