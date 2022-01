Smitten øker over hele verden, den er tilsynelatende ikke veldig farlig og en positiv test kan folk flest leve med.

Men ikke toppidrettsutøvere. Se for deg at Johannes Høsflot Klæbo får en positiv test før han setter seg på charterflyet til Kina i slutten av måneden. Han har kanskje ingen symptomer. Han er ikke syk. Men kinesiske myndigheter krever i dag 21 dagers karantene. I så fall kan han glemme OL.

Vi husker det skjedde med Halvor Egner Granerud under ski-VM i fjor. Men da var smittebildet helt annerledes. Nå er det forventet at nesten “alle” blir smittet før eller senere, uansett hvilke forholdsregler man tar. Det eneste sikre er at man isolerer seg totalt. Den kan ikke en OL-deltaker gjøre.

Nå får vi daglige nyheter om nye smittetilfeller i toppidretten, enten det gjelder ishockey, fotball, skiskyting eller langrenn. I USA ble det mandag satt rekord da en million mennesker ble smittet. Under Tour de Ski måtte utøverne testes hver dag, men logistikken rundt testene var høyst lemfeldig. Det ble slurvet med både datoer og navn.

Det pågår heftige diskusjoner innad i IOC (den internasjonale olympiske komité) om hvordan dette skal håndteres de kommende ukene. Hvis en utøver blir smittet, må da hele laget hans i karantene? Kina har de strengeste tiltakene i hele verden, men kan bli bedt om å justere dem under OL, i hvert fall i forhold til utøverne. Enkelte røster vil ha utsatt hele OL ett år, men kravet er ikke massivt.

Dette kan bli en olympisk smittebingo på høyeste nivå. De største OL-favorittene kan bli felt av en test som kanskje viser seg å være feil. Det øker stressnivået betydelig for dem det gjelder. Nå er det første hinderet å komme til start. OL-ilden i Beijing tennes fredag 4. februar.

