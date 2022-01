Tysk skiskytterstjerne hudfletter IOC over Beijing-OL

– Vi idrettsutøvere må nå ta på oss skylden for det IOC ikke har klart å gjøre. Vi må rettferdiggjøre at de olympiske lekene holdes i et land hvor menneskerettigheter blir brutt, sier Lesser til avisen Müncher Merkur.

– Vi må ta på oss den kritiske rollen, noe Thomas Bach ikke kan gjøre som IOC-president, fortsetter han.

Lesser tror Kinas strenge koronapolitikk, med nulltoleranse for smitte, vil ødelegge mye av entusiasmen og gleden rundt OL.

– Vi reiser til et land der skisport har mindre betydning. Kanskje har interessen vokst litt de siste årene, men forståelsen og følelsene som sporten vår skaper vil ikke være der i Beijing, sier han.

Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch advarte nylig at det kunne få følger dersom utøvere uttalte seg kritisk om Kina under lekene, skriver BBC. Under en pressekonferanse onsdag denne uken, sa en representant for lekene at oppførsel eller uttalelser mot kinesiske lover og reguleringer, kan bli straffet.

– Jeg er veldig lei meg for å si dette, men basert på retningslinjene til utøverne, situasjonen i Kina og at IOC nekter å beskytte alle utøvere, så ber vi utøvere om ikke å si noe, sier Rob Kohler til Aftenposten. Han leder organisasjonen Global Athlete, som jobber for mer medbestemmelse for utøverne i internasjonal idrett.