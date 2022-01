Han er kaptein også i sin tyske klubb Magdeburg. Rett før EM fikk han samme oppgave for Norge, noe han er både stolt og glad for.

– Det blir litt annerledes på et landslag kontra et klubblag. Jeg synes ikke det (kapteinsrollen for Norge) har hatt noen påvirkning på at jeg ikke har vært så god som jeg ønsker. Det har bare vært en ære og noe positivt, sier O'Sullivan til NTB.

– Det lugger lite grann. Det gjør det, men jeg synes at det begynner å slippe litt og ser bedre ut.

Han peker på denne mulige grunnen til at det har gått noe tregt for ham hittil i EM: Manglende samtrening. Han var ikke med da laget hadde kamper og samlinger i november.

– Med de systemene vi bruker, så er det ganske viktig å være med.

Best mot de beste?

Norge møter Polen (torsdag), Tyskland (lørdag), Spania (søndag) og Sverige (tirsdag) i hovedrunden. De to beste kvalifiserer seg for semifinale. Norge starter hovedrunden uten poeng sammen med Sverige og Polen. Spania, Russland og Tyskland har to.

– Jeg har fortsatt høy selvtillit og stor tro på meg selv. Jeg tror det kommer til å gå veldig fint. Men jeg skulle gjerne ønske at det hadde sett bedre ut i gruppespillet, sier O'Sullivan.

– Nå blir det tøffere nivå på kampene, og da håper jeg at mine prestasjoner stiger med utfordringene.

Det hagler med positive koronaprøver i EM, men Norge har hittil gått helt klar av viruset. Troppen går spennende dager i møte. Alle seks hovedrundenlag er innlosjert på samme hotel.

Norge hadde eget spiserom i gruppespillet, men må dele matsal med Polen uka som kommer. Og serveringsperiodene kan skape smitteutfordringer.