Tromsøs nye Qatar-draktgrep får internasjonal oppmerksomhet

Den aktuelle drakten, som skal benyttes i eliteserieavslutningen kommende helg, er satt sammen av fargene i flagget til Qatar. I tillegg utgjør mønsteret en stor QR-kode som viser vei til en nettside som fronter et splitter nytt samarbeid mellom Tromsø IL og Amnesty.

TIL var den første klubben i norsk fotball som tok til orde for en boikott av neste års VM-sluttspill i Qatar. Bakgrunnen for initiativet var menneskerettighetssituasjonen i Qatar og avsløringer rundt kritikkverdige forhold for fremmedarbeiderne i landet.

Nå stikker altså klubben igjen fram haka i det som har blitt en betent diskusjon.

– Da vi startet debatten 26. februar, hadde vi ingen formening om at snøballen fra nord skulle vokse seg så stor. Det ble diskusjoner i alle verdenshjørner, og det ble satt et voldsomt fokus på Fifa og myndighetene i Qatar. Dessverre har det ledet mest til ord og få handlinger. Vi har en plikt til å legge ytterligere press på dem som ikke respekterer menneskerettigheter og bedriver sportsvasking, sier Øyvind Alapnes, direktør i Tromsø Idrettslag.

Boikott-nei

Norsk fotball endte med å stemme nei til VM-boikott under et ekstraordinært fotballting tidligere i år.

Nå går Tromsø sammen med Amnesty for å sette nytt søkelys på situasjonen i Qatar. Nylig ble to NRK-journalister arrestert på oppdrag i VM-landet.

– Det er gledelig at Tromsø IL fortsetter å legge trykk på situasjonen i Qatar. Slike initiativ fra idretten har vært og er fortsatt utrolig viktig for å belyse de vanskelige arbeidsforholdene til migrantarbeiderne. Fotballen er en nødvendig del av løsningen, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge.

Mandagens draktstunt fra Tromsø-leiren brukte ikke lang tid på å nå internasjonale medier. Få timer etter at nyheten ble kjent hadde store nyhetsbyråer som AP og AFP solid dekning av stuntet.

Avslutter mot Viking

Tromsø omtaler naturlig nok også QR-drakten og Amnesty-samarbeidet på sine nettsider. Teksten er skrevet på engelsk, åpenbart for å nå et bredere publikum.

– Vi føler det er vår plikt å si fra. Om ikke vi med en sterk stemme snakker for de som ikke høres, hvem skal da gjøre det? Mange i fotballen lar seg forlede av penger og lukker øynene til hvor pengene kommer fra. Dermed er det mange som ikke tør å si fra. Vi må tørre å stille oss spørsmålet: «Er det ok at noen må dø for at «laget mitt» skal ha sportslig suksess? sier TIL-direktør Alapnes.

Tromsø avslutter eliteserien hjemme mot Viking.