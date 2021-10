Klæbo jakter ekstra høydedøgn

Torsdag reiste han på årets andre høydesamling sammen med sprintlandslaget. Kvinnelandslaget skal også til høyden snart.

Turen gikk til Livigno. Der planlegger Klæbo å være i tre uker. Det er flere dager enn de andre guttene på sprintlandslaget.

For 24-åringen fra Trondheim blir disse høydedagene viktige inn mot OL i Beijing. I tillegg planlegger han å være mye i høyden i Europa etter verdenscupen i Davos i midten av desember.

– Vi sitter ikke på fasitsvaret når det gjelder høydetrening, men vi prøver oss litt fram. Foreløpig ser det greit ut. Det endelige svaret på hvor vellykket høydesatsingen er, får vi ikke før vinterens OL er i gang, sier Klæbo til NTB.

Tilvenning

Det tok tid før Klæbo startet med høydetrening. Han var på sitt aller første høydeopphold i franske Font Romeu for to år siden.

Denne sesongen blir OL et høydemesterskap.

– Høydetrening er veldig individuelt. Det som passer for meg er nødvendigvis ikke noe perfekt opplegg for mine konkurrenter. Vi jobber for å finne den perfekte løsningen for meg, så får vi se hvor det bærer, sier Klæbo.

De norske allroundløperne på herresiden velger for eksempel ikke å dra til høyden før sesongstarten på Beitostølen. De skal trene hjemme i Norge.

– Det er for tidlig å konkludere på det vi har gjort i høyden hittil. Vi reiser nå på sesongens høydesamling nummer to, forhåpentlig noe klokere på dette med høydetrening. Det er mye nytt, og det er en balansegang. Ikke for lenge i høyden, men heller ikke for kort. Ikke for høyt og ikke for lavt. Ikke for hard trening, men heller ikke for rolig trening. Vi har ingen fasit på hva som er rett. Den som lever får se hvordan det går, høyttenker et av Norges største vinnerhåp i Beijing.

Læring

Klæbo gjør som Petter Northug i sin tid gjorde. Også han sverget til høydetrening, og han tok gjerne med seg noen ekstra døgn i den tynne lufta sammenlignet med sine norske konkurrenter.

Klæbos morfar og trener Kåre Høsflot sier at de lærer mens de går.

– Vi har ingen svar med to streker under. Svaret er også veldig individuelt, og vi jakter på det riktige svaret for nettopp Johannes. Vi tror i alle fall at vi er på rett vei, og den veien ligger godt oppe i høyden. Det som er sikkert er at dette blir spennende, sier Kåre Høsflot til NTB.

Johannes Høsflot Klæbo kan fort komme til å gå alle seks distansene for Norge under OL i Beijing.

(©NTB)