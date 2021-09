Klæbo nominert til influenserpris

Vixen Awards er en prisutdeling for influensere. Totalt kom det inn 30.000 nominasjoner. I klassen trening og helse er det til sammen 15 semifinalister, og totalt er det 14 kategorier. Vixen Awards feirer tiårsjubileum i 2021. Vinnerne blir presentert i Gamle Logen i Oslo 22. oktober.

Klæbo skriver i en mail til NTB at det er morsomt å bli nominert i klassen for trening og helse.

«Men konkurransen er tøff, så vi får se hvor det ender. Bare det å være nominert er jo gøy. Jeg setter stor pris på å bli nominert. Det tyder vel også på at jeg når fram i de yngre målgruppene da bruken av ulike sosiale medier er størst blant de på min egen alder. Jeg er jo ikke så gammel …».

Langrennsløperen har vært aktiv i sosiale medier helt fra han slo igjennom nasjonalt og internasjonalt som purung tenåring.

«Jeg har jo endret litt på min aktivitet i sosiale medier. Nå gjør jeg det som passer her og nå, og jeg er nok ikke like planmessig med sendinger på samme dag som tidligere. Men jeg er fortsatt aktiv i sosiale medier og kommer også til å være det i tiden fremover. Om jeg er flink nok til å få en pris for min aktivitet på SoMe, er en helt annen sak. Men jeg setter pris på nominasjonen», skriver Klæbo.