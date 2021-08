Brann vil teste spillere for narkotika etter stadionfesten

Det bekrefter Branns daglig leder Vibeke Johannesen til Bergensavisen lørdag kveld.

– På bakgrunn av ryktene som går på at det skal ha vært involvert narkotiske stoffer, jobber vi nå med hvordan vi praktisk kan gjennomføre tester både av personer og områder på stadion. Planen er at vi skal gjennomføre disse testene, sier hun.

Brann-sjefen vil ikke gå inn på hvem eller hvor mange personer som skal testes.

– Vi må presisere at dette bare er rykter, men vi gjør det for å renvaske de involverte, sier Johannesen til klubbens nettsted om narkotikatestingen.

Påtaleleder Gunnar Fløystad i Vest politidistrikt opplyser overfor Dagbladet at det ikke er gitt at politiet vil gjennomføre en slik test.

«Blodprøve bare for mistanke om narkotikabruk er ikke i tråd med Riksadvokatens retningslinjer», skriver Fløystad i en SMS til avisen.

Det er kjent at tolv Brann-spillere var på etterfesten natt til tirsdag. Det ble drukket alkohol, og sju unge kvinner utenfor Brann-troppens kohort skal ha deltatt.

Fredag opplyste Vest politidistrikt at det er satt i gang etterforskning av et mulig seksuelt overgrep under nachspielet. Brann samarbeider med politiet i saken, og klubben gjør i tillegg enkelte tiltak.

– Vi vil begrense hvor lenge spillerne har tilgang til stadion på kveldstid og gjøre endringer med alarmkoden, sier Johannesen.

