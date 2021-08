OL-kollaps for Geir Gulliksen (61) – brøt finalen

Gulliksen og Quatro sikret seg finalebilletten etter en nervepirrende kvalifisering tirsdag, men under onsdagens OL-finale gikk det galt for den norske duoen.

– Hesten var helt sluttkjørt, og når det skjer på denne høyden her hjelper ingenting. Den tok i så mye i går at den var sliten. Etter fire hinder kom melkesyra, sa Gulliksen til TV2 etter nedturen.

Den norske ekvipasjen, fra startnummer fem, kom seg godt i gang innledningsvis før det ballet på seg med feil. Midtveis ut i hinderløypa ble det mange riv på Gulliksen og Quatro, som til slutt valgte å bryte OL-finalen.

Veteranen merket at noe ikke stemte allerede før start.

– Jeg skulle tatt beslutningen før, og det irriterer meg. Det viktigste er at hesten er like hel, sa han.

Det ble ingen medaljerevansj på den norske sprangrytteren, 13 år etter at lagbronsen glapp under Beijing-OL i 2008 da hesten til en av lagkameratene testet positivt på et forbudt stoff etter lagbragden i Hongkong.

OL-skuffelsen til tross, tidenes eldste norske OL-deltaker har ingen planer om å legge opp.

– Hadde jeg blitt knekt av dette, ville jeg gitt meg for mange år siden, konstaterer han til TV2.

OL-finalen pågår fortsatt, og alle tre svensker er blant de fire som så langt har tatt seg feilfritt gjennom banen.

