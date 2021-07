Lewis Hamilton utsatt for rasisme etter Silverstone-seier

Hamilton suste inn til seier på hjemmebane etter å ha passert ledende Charles Leclerc to runder før mål. 36-åringen hentet seg inn i løpet på mirakuløst vis etter en ti sekunder tidsstraff som følge av en kollisjon i første runde med tittel-rival Max Verstappen.

Etter løpet tikket det inn rasistiske meldinger under en feirende Instagram-post på profilen til arbeidsgiver Mercedes. Formel 1, Det internasjonale bilsportforbundet og Mercedes fordømmer meldingene i en samlet pressemelding melder Sky Sports.

– Underveis og i etterkant av gårsdagens Storbritannia Grand Prix, ble Lewis Hamilton utsatt for rasistisk hets i sosiale medier, som følge av en kollisjon underveis i løpet, heter det i pressemeldingen.

– Sett det i EM

Sammen fordømmer de rasismen på det sterkeste.

– Formel 1, Det internasjonale bilsportforbundet og Mercedes-AMG Petronas F1 Team fordømmer denne oppførselen på det sterkeste. Disse menneskene hører ikke hjemme i vår sport, og vi håper disse menneskene blir holdt ansvarlig for sine handlinger, heter det videre.

Direktør for Mercedes-laget, Toto Wolff, kommenterte hendelsene under et radioprogram på BBC mandag morgen.

– Vi har sett det i fotball-EM og hetsen er absolutt ikke akseptabel. Jeg lurer på om noen bare ikke forstår det. Dette er ikke akseptabelt og vi vil reagere, konstaterte Wolff.

Får støtte av utfordreren

Red Bull er Mercedes sin største tittelutfordrer i årets verdensmesterskap. Max Verstappens lag var lite fornøyd med Hamilton sin kjøring under løpet søndag, men melder mandag sin støtte til Hamilton på Twitter.

– Selv om vi er arge konkurrenter på banen, står vi alle samlet i kampen mot rasisme. Vi fordømmer rasisme mot vårt lag, våre konkurrenter og våre fans, skriver laget på Twitter og fortsetter:

– Som lag er vi forferdet og svært triste over å se at Lewis mottok rasistisk hets i sosiale medier etter gårsdagens kollisjon med Max. Det finnes ingen unnskyldninger for det.

Sju ganger verdensmester Lewis Hamilton har gjennom hele karrieren vært svært aktiv i kampen mot rasisme. Sist ga han sin støtte til Englands EM-stjerner Bukayo Saka, Marcus Rashford og Jadon Sancho, som alle var offer for rasisme etter at de bommet fra ellevemetersmerket i EM-finalen mot Italia.

