Hamilton slo tilbake – får beste startspor i historisk Formel 1-sprint

I hjemlige trakter fikk Hamilton en kjærkommen opptur. Han vant fredagens sprintkvalifisering på Silverstone-banen foran rival og VM-leder Max Verstappen.

Mercedes-stjernen har ikke vært best i et Grand Prix-løp siden 9. mai. En slik seierstørke er uvant for mannen som har vunnet Formel 1 sammenlagt fire år på rad.

– Dette er spesielt for meg. Vi har ikke vært i nærheten på lenge, og så klarte vi dette på hjemmebane, sa Hamilton i et intervju vist på Viaplay.

[ Verstappen økte VM-ledelsen med klar seier ]

Fredagens kvalifiseringsseier gir 36-åringen gode kort på hånden foran resten av helgen. Lørdag starter han fremst i F1-sirkusets første sprintløp. Resultatene der avgjør startrekkefølgen i søndagens Grand Prix-løp.

Det blir også delt ut VM-poeng i sprintløpet. Vinneren blir premiert med tre poeng, mens andre- og tredjeplassen får henholdsvis to og ett.

Sprinten vil bestå av 17 runder og vil vare rundt en halvtime. Førerne skal tilbakelegge over 100 kilometer. Formel 1 har innført nyvinningen i et forsøk på å gjøre kvalifiseringen mer severdig. Formatet vil bli brukt tre ganger denne sesonger.

Verstappen leder med 182 poeng mot Hamiltons 150 i VM-sammendraget før helgens kjøring.

[ Kan holde stjernespissen på benken: – Vi tar ut det beste laget ]

[ Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen ]