Solbakken får massiv spillerstøtte i naturgress-kampen

I forbindelse med onsdagens landslagsuttak tok landslagssjefen uoppfordret opp debatten om gress eller kunstgress på norske fotballstadioner. Til NTB varslet Solbakken at diskusjonen rundt hva som er det foretrukne underlaget, må tas.

Spillerorganisasjonen Niso gjennomførte nylig en undersøkelse blant spillerne i Eliteserien og Toppserien. Et av spørsmålene der var hvilket type underlag spilleren ville foretrukket på egen hjemmebane dersom vedkommende kunne velge.

77,9 prosent av de spurte i Eliteserien svarte at de ville valgt naturgress, mens tilsvarende tall for Toppserien på samme spørsmål er 53,5 prosent.

Henholdsvis 15,9 og 35,2 prosent sier ja til kunstgress, mens resten var åpen for begge deler.

[ Solbakken varsler naturgress-kamp: – Den diskusjonen må vi ta ]

Må sette av midler

Landslagssjef Solbakken mener underlags-diskusjonen ikke må feies under teppet, men heller løftes opp og fram.

– Den diskusjonen skal vi ikke ta her, men det er viktig at vi ikke skyver den vekk og sier det er umulig at vi kan få til gode baner i Norge. Det kommer mange hybridbaner – mange med blandingen av gress og kunstig innsydd gress. Den diskusjonen må vi ta, sa en tydelig engasjert landslagssjef onsdag.

Han henviste videre til at både LSK, RBK og Haugesund har presentert gressbaner i svært god forfatning allerede fra sesongstart.

– Det er ingen grunn til at vi ikke skal klare det. Vi må sette av midler og ta diskusjonen, for det vil hjelpe oss nærmere internasjonal fotball, hundre prosent, for mye har vært bra, sa Solbakken.

[ 5000 tonn med mysterium: Slår full alarm etter ny kunstgress-rapport ]

Glad for støtte

Konstituert Niso-leder Erlend Hanstveit er glad for at landslagssjef Solbakken løfter underlags-debatten fram.

– Underlag har vært et viktig tema for Nisos medlemmer i en årrekke. Dette er et tilbakevendende tema. At landslagssjef Ståle Solbakken nå går ut så tydelig med budskap med ønske om økonomisk støtte til klubber som satser på naturgress – er helt i tråd med våre medlemmers ønsker og naturligvis noe vi støtter opp om, sier han.

I fagforeningens ferske undersøkelse ble det også stilt spørsmål til spillerne om klubber som velger naturgress, bør kompenseres økonomisk for dette.

74,8 prosent av spillerne I Eliteserien svarte ja på dette, mens tilsvarende tall i Toppserien er 49,3 prosent. De som svarer «vet ikke», utgjør 11,9 prosent i Eliteserien og 35,2 prosent i Toppserien.

I alt 214 personer besvarte spørsmålene.

[ Skeid vil forskuttere midler for å fikse nye baneproblemer – kommunen sier nei ]