Solbakken varsler naturgress-kamp: – Den diskusjonen må vi ta

NTB stilte Solbakken spørsmål om nivået på Eliteserien så langt denne sesongen under onsdagens pressekonferanse i forbindelse med landslagsuttaket. Uoppfordret tok han opp debatten med gress og kunstgress på norske fotballstadioner.

– Jeg synes noen av kampene har holdt et veldig fint nivå. Kanskje mest de lagene som har fått trent lengst og best og som ikke har vært plaget av koronanedstengning. Så kommer jeg ikke utenom at jeg synes at de beste kampene har vært gresskampene, hvis du tar bort Vålerenga mot Rosenborg. Den første kampen var veldig, veldig god, sa Solbakken.

Han ga videre uttrykk for at diskusjonen rundt underlag på fotballbaner må tas på et tidspunkt, og at det ikke er noen grunn til at Norge ikke skal ha flere gressbaner.

Sette av midler

– Den diskusjonen skal vi ikke ta her, men det er viktig at vi ikke skyver det vekk og sier det er umulig at vi kan få til gode baner i Norge. Det kommer mange hybridbaner – mange med blandingen av gress og kunstig innsydd gress. Den diskusjonen må vi ta, sa en tydelig engasjert landslagssjef.

– Når du ser noen av de gressbanene som ble presentert nå: Åråsen, Lerkendal og i Haugesund. Det er ingen grunn til at vi ikke skal klare det. Vi må sette av midler og ta diskusjonen, for det vil hjelpe oss nærmere internasjonal fotball, hundre prosent, for mye har vært bra, fortsatte han.

De seneste årene har flere toppklubber i Norge skiftet til kunstgress. I 2021-sesongen har 6 av 16 eliteserieklubber naturgress om man tar med Lerkendal, som har 95 prosent naturgress og resten innsydd kunstgress.

De andre klubbene er Lillestrøm, Stabæk, Sandefjord, Haugesund og Brann.

Brann-ledelsen gikk tidligere i vinter inn for å skifte underlag i Bergen, men på et ekstraordinært årsmøte stemte Brann-medlemmene forslaget ned.

Et annet spill

Solbakken liker bedre fotballen som spilles på naturgress.

– Det blir et litt annet spill. Duellspillet, tempo, måten folk utfordrer hverandre i én mot én-situasjoner. Jeg synes bare spillet blir på en litt annen måte. Jeg har ikke sett så mye kunstgressfotball den siste tiden før nå. Det kan være jeg har et annet øye enn de som har stått i det i lang tid, sier landslagssjefen som pendler mellom Hamar og København.

På spørsmål om man kan tolke Solbakkens ståsted slik at Ullevaal stadion ikke får kunstgress med ham som landslagssjef, svarte han:

– Det skal jeg love deg, smilte Solbakken.

