Hovland kjemper i teten i storturnering etter solid åpning – men kan bli disket for ureglementert slag

23-åringen lå på delt åttendeplass da han hadde gjort unna de 18 første hullene i storturneringen. Med unnta av en tidlig dobbeltbogey spilte Hovland solid gjennom hele dagen.

Den norske golfprofilen startet sin runde med par på åpningshullet, og på det neste par fem-hullet måtte han tåle den nevnte dobbeltbogeyen. Oslo-gutten reparerte samtidig noe av skaden da han fikk birdie på det tredje.

Deretter fulgte birdier også på hull nummer sju og åtte. Halvveis var han dermed ett slag under par.

Hovland fortsatte så med ytterligere åtte hull på par, før det ble en solid birdie på dagens siste. Dermed endte han runden to slag under par. Det var det all mulig grunn til å være fornøyd med.

Kristoffer Ventura kom med i startfeltet som førstereserve. Han skal ha fått klarsignal til å delta kun en time før turneringen startet.

Da Hovland var ferdig med sine runde hadde norsk-mexicanske Ventura spilte 17 hull. De endte med 15 par og to bogeys. Med to slag over par totalt ligger han på en foreløpig delt 57.-plass.

Det spekuleres i at Viktor Hovland kan bli ilagt straffeslag som følge av et regelbrudd på åpningsrunden. Ifølge Eurosport skal han ha flyttet ballen sin på ureglementert vis på hull nummer 15.

Foreløpig er ikke Hovland ilagt noen ekstraslag.