Selvmål og VAR-annullering ga Tottenham seier i byderbyet

Målet kom etter en flott gjennomført Spurs-kontring i det 19. minutt. Gareth Bale spilte fram Dele Alli fra egen halvdel. Ballen ble spilt ut til Son Heung-min på venstresiden, og på hans innlegg var Alli frampå med en flikk som via Adarabioyo endte i nettet.

Det skjedde rett etter en annen flott kontring der Son serverte Harry Kane et nesten ferdigscoret innlegg, men storscoreren nikket svakt rett på keeper.

Likevel måtte Tottenham forsvare seg i store deler av kampen og takke keeper Hugo Lloris for at laget holdt nullen.

– Vi visste det ville bli vanskelig. Fulham scorer ikke mange mål, men de slipper heller ikke inn mange. Vi har Frankrikes beste keeper i laget vårt, og han viste det i dag, sa manager José Mourinho.

Laget hans ble presset av Fulham gjennom den andre omgangen. Da skapte hjemmelaget mange sjanser og jublet en gang også for det de trodde var utligningsmålet.

Klaget ikke

I det 62. minutt raidet Josh Maja i feltet, men mistet ballen. Davinson Sánchez klarerte rett i Mario Lemina, og ballen spratt til Maja, som scoret. VAR viste at klareringen traff armen til Lemina, og det hjalp ikke at den var inntil kroppen og at ballen ellers ville truffet hofta hans.

Annulleringen var en avgjørelse som skapte engasjert debatt i sosiale medier, men Fulham-manager Scott Parker avsto fra kritikk.

– Det var tungt å svelge, men jeg kommer ikke til å klage. Slik er regelen. Om den treffer armen din så blir det annullert. Jeg vet ikke hva han kunne gjort for å unngå det, sa han til BBC.

– Kanskje trenger vi å åpne for litt sunn fornuft i den regelen, men jeg klager ikke på dommerens avgjørelse, for de fulgte regelen slik den er.

Ingen straffe

Fulham ville med seier ha tatt seg over nedrykksstreken, og laget gikk offensivt til verks. Tottenham straffet det med noen giftige kontringer og tok ledelsen.

I det 35. minutt ropte Kane og lagkameratene på straffe da han vakkert ble spilt fram av Tanguy Ndombele og gikk ned i duell med Ola Aina. Etter en langvarig VAR-sjekk ble dommerens avgjørelse om at det ikke var noen forseelse bekreftet.

Maja kom til en stor sjanse på overtid i første omgang etter et flott raid av venstreback Antonee Robinson, men avslutningen gikk over mål.

Presset

Det skulle bare bli en forsmak på hva som ventet da Fulham jaget scoring etter pause. I det 52. minutt nikket Joachim Andersen på et frispark fra Lemina. Hugo Lloris strakte seg og vippet ballen i tverrligger og over. På hjørnesparket nikket Adarabioyo hardt på mål, men Lloris reddet igjen.

Fulham fortsatte å jage utligning helt til slutt, men Tottenham kunne også ha scoret. Særlig nær var Kane da han ble spilt gjennom av Erik Lamela, men Alphonse Areola svarte med en god redning.

Etter tre strake bortetap slo Tottenham tilbake med seier, men laget klatret ikke fra sin 8.-plass.

Fulham måtte tåle sitt første tap på seks kamper og er fortsatt tre poeng bak Newcastle og Brighton på rett side av streken, nå med en kamp mer spilt.

