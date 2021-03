Everton fortsatte seiersrekken etter ny Richarlison-scoring

– Vi visste at det ville bli vanskelig, og vi hadde følelsen av at avgjørelsen kunne komme på dødball, sa Gylfi Sigurdsson til Sky Sports. Islendingen var akkurat byttet inn da hans hjørnespark banet vei for vinnermålet.

Seieren gjør at Everton er med for fullt i kampen om mesterligaplass.

– Det er jevnt og tett, men vi må fortsette å jobbe hardt. Om vi får til en seiersrekke så har vi en sjanse, sa Sigurdsson.

West Bromwich var godt med i de første 20 minuttene og hadde noen gode sjanser.

Etter det tok Everton mer over og hadde de største sjansene, og burde med litt presisjon fra blant andre Richarlison og Dominic Calvert-Lewin ledet til pause.

Etter pause kopierte West Bromwich den første omgangen da de var gode i de første 20 minuttene, og hadde flere gode sjanser anført av spiss Mbaye Diagne.

Løsnet endelig

I det 65. minutt skulle Everton endelig få scoringen sin etter å ha presset på hele kampen. Hjørnesparket ble klarert ut igjen til Sigurdsson. Hans praktfulle innlegg fant hodet til Richarlison, som scoret for fjerde kamp på rad i ligaen.

– Dominic (Calvert-Lewin) har scoret mange mål, men nå begynner Richarlison å bidra. Han har gitt oss seieren to ganger på rad, sa Sigurdsson.

Scoringen var brasilianske Richarlisons sjette for sesongen

Etter scoringen var Everton nærmere å øke ledelsen enn West Bromwich var å utligne, der både Richarlison og Calvert-Lewin hadde sjanser til å score.

– To millimeter

Joshua King kom inn etter 83 minutter, men Everton kom ikke til store sjanser etter nordmannens innhopp.

West Bromwich-spiss Diagne hadde en god kamp og plaget forsvaret til Everton ved flere anledninger. Etter 93 minutter satte han ballen i mål, men VAR-bildene viste at senegaleseren var hårfint offside.

– Det var et flott mål, og så var han to millimeter offside. Det er små marginer som avgjør. Vi kunne fått mer enn ett poeng i dag, men vi fikk ingenting. Nå må vi slå Newcastle søndag, sa WBA-manager Sam Allardyce til Sky Sports.

West Bromwich er nest sist på tabellen og har ni poeng opp til Newcastle på trygg grunn.

