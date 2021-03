Ski-VM i papp og pluss

Det er et dystert bakteppe når de tyske arrangørene rigger til det de hadde håpet skulle bli en folkefest rundt gjenreisningen av deres egen vintersport. I stedet er det blitt et logistikkmessig puslespill for å gjennomføre et mesterskap i en verden som ellers står stille. I tillegg kommer den tidlige våren som smelter snøen under skiene til en idrett som har store nok utfordringer fra før.

Hovedtribunen på langrennsstadion i Oberstdorf er fylt opp av fargerike pappfigurer. Det er de som skal heie Johannes Høsflot Klæbo inn til den første forventede norske gullmedaljen torsdag. Han eller Erik Valnes eller en italiener eller russer. Klæbo er tittelforsvarer, i likhet med Maiken Caspersen Falla. Men hun har fått sterke svenske konkurrenter siden sist.

Mange av pappfigurene er norske fordi nordmenn igjen ville vært største utenlandske kontingent med supportere. I Seefeld for to år siden var solbrente nordmenn en del av gatebildet i et mesterskap som endte i rekordhøye 25 norske medaljer. Ski-VM har vært en norsk skifest både i og utenfor sporet.

I dag virker bildene fra Oslo i februar 2011 ganske uvirkelige, Pandemien har vart så lenge at vi snart ikke kan se for oss at vi kan gå i flokk opp og ned til Holmenkollen igjen.

Det vi kan konstatere er at ski-VM 2021 starter med første medaljeøvelser i dag og at 45 norske kvinner og menn utgjør det laget som må inni sine egne bobler med det fokus å prestere og hanke inn nye medaljer. Mulighetene er enda flere enn før fordi vi har fått kombinert for kvinner for første gang på programmet samtidig som jentene også får hoppe i stor bakke.

Men rammen for dette mesterskapet vil minne oss om en verden i utakt. Pappen minner oss om pandemien, plussgradene om klimaendringene. Så er det opp til aktørene å gi oss spennende konkurranser i isete løyper etter nattefrost og kornete snø når sola har gjort sitt. Russiske løpere blir sterke utfordrere i den norske dominansen, men de representerer ikke Russland, men det russiske skiforbundet. Enda en påminnelse om en verden og global idrett ute av kurs.

I halvannen uke skal det pågå, helt til vinterens første femmil avslutter mesterskapet søndag 7. mars.

Det skal deles ut gull i 24 øvelser. 20 flere enn i det første VM i Johannisbad i Tsjekkoslovakia i 1925. De nordiske land sendte ikke noen utøvere dit, men hvis det var noen i nærheten kunne de delta. Henry Ljungmann befant seg i landet, møtte opp i hoppbakken og tok sølv, Norges første medalje i ski-VM. Mye var enklere før.

