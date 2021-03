Leeds klatret til øvre halvdel med 3-0 over Southampton

Med seieren klatret Leeds forbi Martin Ødegaards Arsenal til øvre tabellhalvdel. Laget er nå på 10.-plass, ett poeng bak Tottenham.

– Det var ikke tre måls forskjell mellom lagene, men jeg synes seieren var fortjent. Vi skapte mye flere sjanser enn dem, men ellers var det jevnt, sa Leeds-manager Marcelo Bielsa til BBC.

– Første omgang var bra, den andre en katastrofe. Vi ga opp, og det er ikke noe jeg ønsker å se, sa Southampton-manager Ralph Hasenhüttl. Laget hans har nå tatt bare ett poeng på sine åtte siste kamper.

Viktig mål

Første omgang var fylt med gode sjanser til begge lag, men solide keepere og litt unøyaktighet gjorde at lagene gikk til pause på 0-0. Southamptons Che Adams fikk ballen i mål på en dødballsituasjon, men dommeren annullerte fordi han ikke hadde gitt klarsignal til frisparket.

2. omgang var så vidt blåst i gang da Patrick Bamford ble spilt gjennom av Tyler Roberts. Bamford gjorde det han kan best og sendte ballen i mål helt nede ved stolpen, utakbart for Southampton-keeper Alex McCarthy.

– I så tette kamper er det første målet veldig viktig, sa Bielsa.

Southampton hadde flere sjanser til å slå tilbake, men maktet ikke å få ballen forbi Illan Meslier i Leeds-målet.

Avgjort

Etter 78 minutter fikk Stuart Dallas ballen rett utenfor 16-meteren og tuppet den i hjørnet med venstrefoten. Raphinha kronet en god kamp for de hvite med et frisparkmål etter 84 minutter. Det var et skudd som McCarthy burde ha reddet, men en våt gressmatte gjorde det vanskelig for keeperen.

Det betyr at Leeds med seieren tar seg forbi Martin Ødegaards Arsenal og ligger for øyeblikket på en 10.-plass, ett poeng bak Tottenham.

Southampton beholder sin 14.- plass og har åtte poeng ned til nedrykksstreken.

Premier League menn tirsdag, utsatt kamp:

Leeds – Southampton 3-0 (0-0)

Mål: 1-0 Patrick Bamford (47), 2-0 Stuart Dallas (78), 3-0 Raphinha (84).

Dommer: Andre Marriner.

Gult kort: Raphinha, Leeds, Moussa Djenepo, Southampton.

Leeds (3-4-3): Illan Meslier – Diego Llorente, Pascal Struijk, Liam Cooper – Luke Ayling, Tyler Roberts (Pablo Hernández fra 74.), Mateusz Klich (Ezgjan Alioski fra 59.), Stuart Dallas – Jack Harrison (Hélder Costa fra 46.), Patrick Bamford, Raphinha.

Southampton (4-4-2): Alex McCarthy – Jan Bednarek, Jannik Vestergaard, Mohammed Salisu, Ryan Bertrand – Stuart Armstrong, James Ward-Prowse, Oriol Romeu (Moussa Djenepo fra 70.), Nathan Tella (Takumi Minamino fra 58.) – Ché Adams, Nathan Redmond (Danny Ings fra 58.).

