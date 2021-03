Helsedirektoratet anbefaler ingen lettelser for toppidretten

Rådene fra Helsedirektoratet gjelder for de kommende to ukene.

– Idretten er en stor organisasjon med mye aktivitet over hele landet. Derfor er det fortsatt behov for skjerpede tiltak i store deler av idretten til smittesituasjonen er mer forutsigbar og vi har mer kunnskap om smittsomhet og utviklingen med de nye virusvariantene, skriver Helsedirektoratet i sin anbefaling.

Kampaktiviteten i toppidretten har vært satt på pause siden midt i januar. Det har skapt utfordringer for gjennomføringen av sesongen i Ishockey, håndball, innebandy, volleyball, bandy, basket, curling og futsal.

Toppidretten har hatt tillatelse til å trene både innendørs og utendørs, og dette anbefales videreført.

Uforståelig

Det er regjeringen som i ettermiddag har siste ord om den umiddelbare framtiden for toppidretten. Men allerede før regjeringens beslutning foreligger, er det reaksjoner fra flere miljøer. Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund sier til VG at det vil være «tilnærmet uforståelig» om regjeringen følger Helsedirektoratets anbefaling.

– Det blir tydeligere og tydeligere at idretten utsettes for strengere retningslinjer enn samfunnet ellers. Både for topp og for bredden, sier Bjerketvedt.

Idrettspresident Berit Kjøll sier hun håper regjeringen kommer til et annet resultat.

«Det vil være alvorlig for oss og vi setter derfor vår lit til at regjeringen ikke etterkommer denne anbefalingen og åpner opp for nasjonale seriekamper i toppidretten i tråd med våre forventninger. Dette handler om en stor yrkesgruppe som jeg nå opplever blir neglisjert» skriver hun i en uttalelse gjengitt av VG.

Ingen lettelser i breddeidretten

Flere toneangivende forbund har de siste dagene sendt tydelige signaler om at idretten må gjenåpnes. Norges idrettsforbund og Norges Skiforbund har i brevs form fremsatt krav om at regjeringen og helsetoppene åpner for oppstart at aktiviteten igjen.

Det er også fremsatt klare krav om at barn og voksne i større grad må få utøve trenings- og kampaktivitet. Her har også Norges Fotballforbund vært på banen de siste dagene.

Helsedirektoratet anbefaler at barn og unge i idretten nå kan trene og konkurrere som normalt lokalt. Breddeidretten får foreløpig ingen lettelser.

«Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både innendørs og utendørs, og unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten», skriver direktoratet.

