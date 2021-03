Dette er vinterens treningskamper for Oslo-lagene

Den første treningskampen ble spilt torsdag 21. januar, da Vålerenga slo Røa 4-0. Etter det har Lyn og Vålerengas herrelag fått spilt én treningskamp hver. Mange treningskamper er allerede avlyst eller utsatt, og etter at det var tillatt med treningskamper én hel dag, blir det nå nye uker der treningskamper ikke er anbefalt fram til midten av mars.

Puljeoppsettet for Eliteserien og Obos-ligaen ble sluppet onsdag 20. januar, og der er første serierunde planlagt 5. april. Det er 2. påskedag, hvis koronasituasjonen tillater det. For 2. og 3.divisjon er planlagt oppstart satt til 10. april.

Før det skal lagene spille en rekke treningskamper, og her følger en oversikt over treningskampene på de tre øverste nivåene for Oslo-lagene. Oversikten vil bli oppdatert etter hvert som kampene spilles, eller hvis de blir flyttet på grunn av koronasituasjonen eller andre uforutsette ting som skjer.



Dagsavisens sportspodcast «Trikkeligaen» tok for seg lagenes oppkjøringer i denne podkasten:

Vålerenga menns treningskamper:

Fredag 5. februar: Vålerenga – Tromsø (Intility) – avlyst

Fredag 12. februar: Vålerenga – Sogndal (Intility) – avlyst

Fredag 19. februar klokka 13.00: Vålerenga – Strømsgodset (Intility) 1-1

Torsdag 24. februar klokka 14.00: Vålerenga – Sandefjord (Intility) – avlyst

Fredag 5 mars klokka 16.00: Bodø/Glimt – Vålerenga (Aspmyra)

Tirsdag 9. mars klokka 14.00: Vålerenga – Sarpsborg 08 (Intility)

Fredag 12. mars klokka 13.00: Raufoss – Vålerenga (Nammo Stadion, Raufoss)

Fredag 19. mars klokka 13.00: Vålerenga – KFUM Oslo (Intility)

Fredag 26. mars: Vålerenga – IFK Göteborg (Intility) – avhengig av innreiseforbud

Vålerenga kvinners treningskamper (inkl. Champions League):

Torsdag 21. januar klokka 16.30: Vålerenga – Røa (Valle. 4x15min) 4-0

Mandag 25. januar klokka 16.30: Vålerenga – Øvrevoll Hosle (Valle. 4x15min) – avlyst

Fredag 29. januar klokka 16.30: Vålerenga – Kolbotn (Valle. 4x20min) – avlyst

Tirsdag 02. februar klokka 13.00: Vålerenga – Stabæk (Intility Arena) – avlyst

Torsdag 11. februar klokka 15.00: Brøndy – Vålerenga (Brøndby) 5-4 etter straffer

Søndag 28.februar: Treningskamp mot ikke avtalt motstander

Onsdag 3./torsdag 4.mars: Eventuell 16-delsfinale i Champions League

Søndag 7.mars: Treningskamp hvis ikke avansement i Champions League

Onsdag 10./torsdag 11.mars: Returoppgjør i 16-delsfinalen i Champions League

Mandag 15. mars: Treningskamp mot ikke avtalt motstander

KFUM Oslos treningskamper (Ingen kamper på Ekeberg):

Lørdag 30. januar klokka 13.00: KFUM Oslo – Moss.– avlyst

Lørdag 6. februar klokka 10.00: Skeid – KFUM Oslo (LSK-hallen) – avlyst

Fredag 12. februar klokka 17.00: Fredrikstad – KFUM Oslo (Østfoldhallen) – avlyst

Lørdag 20. februar klokka 14.00: Sarpsborg08 – KFUM Oslo (Sarpsborg) – avlyst

Onsdag 24. februar klokka 18.00: Skeid – KFUM Oslo (Nordre Åsen) – avlyst

Lørdag 6. mars klokken 12.30: HamKam – KFUM Oslo (Valdreshallen)

Fredag 12. mars klokka 14.00: Ull/Kisa – KFUM Oslo (Jessheim Stadion)

Fredag 19. mars: Vålerenga – KFUM Oslo (Intility, klokkeslett ikke bestemt)

27./28. eller 29. mars: Strømmen – KFUM Oslo (klokkeslett ikke bestemt)

Groruds treningskamper:

Torsdag 28. januar klokka 19.00: Fredrikstad – Grorud (Østfoldhallen) – avlyst

Lørdag 6. februar klokka 14.00: Grorud – Ull/Kisa (Grorud Arctic Match) – avlyst

Lørdag 13. februar klokka 16.00: Grorud – Kjelsås (LSK-hallen) – avlyst

Lørdag 20. februar klokka 13.00: Grorud – Strømmen (LSK-hallen) – avlyst

Onsdag 24. februar klokka 19.00: Raufoss – Grorud (Raufosshallen) – avlyst

Lørdag 6. mars: Sandefjord – Grorud (Gamle stadion i Sandefjord)

Fredag 12. mars klokka 17.00: Grorud – Skeid (Grorud Arctic Match)

Fredag 26. mars klokka 18.00: Grorud – Notodden (Grorud Arctic Match)

Mandag 29. mars klokka 14.00: Odd – Grorud (Skagerak Arena)

Skeids treningskamper før seriestart:

Fredag 22. januar klokka 19.00: Raufoss – Skeid (Raufosshallen) – avlyst

Fredag 29. januar klokka 19.15: Skeid – Fram Larvik (LSK-hallen) – avlyst

Lørdag 6. februar klokka 10.00: Skeid – KFUM Oslo (LSK-hallen) – avlyst

Lørdag 13. februar klokka 13.30: Kvik Halden – Skeid (Østfoldhallen) – avlyst

Torsdag 18. februar: Ull/Kisa – Skeid (Jessheim stadion, klokkeslett ikke bestemt) – avlyst

Onsdag 24. februar klokka 18.00: Skeid – KFUM Oslo (Nordre Åsen) – avlyst

Lørdag 27. februar klokka 10.00: Skeid – Notodden (LSK-hallen) – avlyst

Lørdag 6.mars klokka 10.00: Skeid – Kjelsås ( LSK-hallen)

Fredag 12. mars klokka 17.00: Grorud – Skeid (Grorud Arctic Match)

Fredag 19. mars: Skeid – Alta (Nordre Åsen, klokkeslett ikke bestemt)

Lørdag 20. mars: Vålerenga 2 – Skeid (Intility, klokkeslett ikke bestemt)

Lørdag 27. mars: Kongsvinger – Skeid (Intility, klokkeslett ikke bestemt)

Torsdag 1. april klokka 14.00: Skeid – Eidsvold Turn (Nordre Åsen)

Kjelsås' treningskamper før seriestart:

Lørdag 30.januar: Gjelleråsen – Kjelsås (Li kunstgress, hvis Gjelleråsen får lov til å spille) – avlyst

Lørdag 6.februar: Strømmen – Kjelsås (Strømmen stadion, klokkeslett ikke bestemt) – avlyst

Lørdag 13. februar klokka 16.00: Grorud – Kjelsås (LSK-hallen) – avlyst

Lørdag 20.februar klokka 13.00: Kongsvinger – Kjelsås (Kongsvingerhallen) – avlyst

Lørdag 6.mars klokka 10.00: Skeid – Kjelsås ( LSK-hallen)

Fredag 12.mars klokka 18.00: Asker – Kjelsås (Føyka, Asker Stadion)

Søndag 21.mars klokka 12.00: Alta – Kjelsås (Alta)

Fredag 26.mars klokka 19.00: Kjelsås – Fram Larvik (Grefsen stadion)

Mandag 5.april: Kjelsås – Moss (Grefsen stadion, klokkeslett ikke bestemt)

Lyn damers treningskamper:

Søndag 31. januar klokka 13.00: LSK Kvinner – Lyn (LSK-hallen) –

Lørdag 6. februar: Hønefoss – Lyn (AKA Arena, klokkeslett ikke bestemt) – avlyst

Fredag 12. februar klokka 18.00: Stabæk – Lyn (Tobbebanen, Nadderud Kunstgress) – avlyst

Onsdag 17. februar klokka 12.45: Lillestrøm – Lyn (LSK-hallen) 5-0

Lørdag 20. februar klokka 13.00: Lyn – Lyn G14/G15 (Kringsjå) – avlyst

Søndag 21. februar klokka 13.00: Lyn – Røa (Kringsjå) – avlyst

Lørdag 6. mars klokka 15.00: Øvrevoll/Hosle (Kringsjå)

Lørdag 13. mars klokka 13.00: Lyn – Kolbotn (Kringsjå)



VIF-rekruttenes treningskamper (tid og sted hvor kampene skal spilles er ikke bekreftet):

Lørdag 30./Søndag 31. januar: Vålerenga 2 – Frigg (hvis Frigg får spille pga koronarestriksjoner) – avlyst

Lørdag 6. februar: – Vålerenga 2 – Bærum – avlyst

Lørdag 13. mars: – Vålerenga 2 – Eidsvold Turn

Lørdag 20. mars: Vålerenga 2 – Skeid (Intility, klokkeslett ikke bestemt)

Lørdag 27. mars: Vålerenga 2 – Lyn (hvis Lyn får spille pga koronarestriksjoner)