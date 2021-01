Da et fremadstormende Vålerenga-lag i toppform skulle møte Brøndby i Champions League i desember i år, ble kampen plutselig utsatt, bare noen timer før kampstart. Årsaken var korona-smitte i Brøndby-troppen. Seinere ble det bestemt at kampen skulle flyttes helt til februar 2021.

Siden har Vålerenga avsluttet den hjemlige sesongen, og etter seriegullet tok to av lagets aller viktigste spillere, midtbanegeneral Sherida Spitse og toppskårer Ajara Njoya, sin gullflosshatt og gikk sin vei.

LES OGSÅ: Et historisk seriegull gir VIF-damene bare 500.000 kroner

Det skulle i utgangspunktet ikke være alt for dramatisk. Det er mye utskiftinger fra sesong til sesong, og Vålerenga har allerede hentet inn en rekke nysigneringer, blant annet landslagsspiss Elise Thorsnes fra Avaldsnes og Camilla Huseby fra Djurgården.

De gamle er ute, de nye får ikke spille

Men nå melder VG at Vålerenga nektes å bruke de nye spillerne i den utsatte kampen. Man kan nemlig ikke melde opp nye spillere nå. Dermed sitter Enga i skvisen: De gamle spillerne har forlengst dratt, mens de nye ikke får spille.

— Det er jo litt spesielt, sier sportssjef Egil Ødegaard til VG.

UEFAs presseavdeling har ikke villet diskutere situasjonen med avisa, annet enn å vise til fristene for oppmelding av spillere. Likevel håper Vålerenga på en løsning.

– Jeg bare håper at UEFA viser forståelse for den helt spesielle situasjonen vi er havnet i, så får vi se hva de faller ned på. Jeg pleier å si at jeg er optimist til det motsatte er bevisst, sier Erik Ødegaard til VG.

I tillegg til nevnte Sherida Spitse og Ajara Njoya har også Marischka Waldus forsvunnet til Australia mens Mia Huse har gått til Røa.

LES OGSÅ: – Jeg måtte bare meie hu ned på slutten