Soucek forsvarer Mike Dean – fordømmer drapstrusler etter utvisningen

Soucek fikk det røde kortet etter at han traff Fulham-spiller Aleksandar Mitrović med albuen mot slutten av lørdagens kamp. I etterkant var det bred enighet om at avgjørelsen var svært tøff.

Mandag kom beskjeden om at Souceks kort strykes, og samtidig ble det kjent at dommer Deans familie hadde mottatt særdeles grove trusler i kjølvannet av en episoden.

Nå rykker mannen som ble sendt i garderoben, selv ut mot behandlingen Dean og hans familie har fått.

«Alle avgjørelser som tas på banen, skal bli på banen. Jeg liker ikke å høre om at de påvirker privatlivet, så jeg sender Mike Dean min støtte», skriver tsjekkiske Soucek på sin Twitter-konto.

«Det skal ikke finnes rom for noen former for misbruk. Dette tilhører fortiden, og jeg fokuserer på resten av sesongen», fortsetter West Ham-profilen.

Mike Riley, leder for den engelske dommerforeningen, rykket også ut med støtte til Dean mandag etter at dødstruslene ble kjent.

– Trusler og misbruk av dette slaget er totalt uakseptabelt, og vi støtter fullt og helt Mikes beslutning om å rapportere meldingene familien hans har fått til politiet, sa han.

– Ingen skal måtte bli offer for motbydelige meldinger som dette. Netthets er uakseptabelt, og det må gjøres mer for å håndtere dette problemer, tilføyde Riley.

Dean skal ha bedt om å få slippe å dømme i Premier League kommende helg.

