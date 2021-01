Skal ha voldtatt jenter

19-åringen fra Sandnes skal ha utsatt seks jenter for seksuelle overgrep.

Det er statsadvokat Thale Thomseth som har tatt ut tiltale mot 19-åringen. Denne lyder blant annet på voldtekter av tre jenter under 14 år som han skal ha fått til å utføre seksuell omgang med seg selv og dele dette via Snapchat. Når det gjelder den ene jenta skal han ha truet med at han visste hvor hun bodde og at han skulle komme å «ta henne» dersom hun ikke gjorde som han sa. Den andre jenta skal ha blitt utsatt for vedvarende press.

Mannen er også tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en fjerde jente under 14 år – og her skal 19-åringen truet med at han ville kontakte foreldrene hennes og fortelle dem usannheter, dersom hun ikke gjorde som han sa.

Ifølge tiltalen skal han også ha utvist seksuell krenkende atferd overfor to andre jenter samt en gutt. Det er satt av tre dager til saken som skal opp i Jæren tingrett 22. februar.

Han må da også svare for å ha oppbevart bilder og filmer som viser seksuelle overgrep mot barn. Eventuelle krav om erstatning vil bli satt fram av de fornærmedes bistandsadvokater.

