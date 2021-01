Skal ha misbrukt gutter

En 42 år gammel mann er tiltalt for overgrep mot to gutter.

Blant annet lyder tiltalen på seksuell omgang med barn under 14 år. Blant annet skal han ha misbrukt en gutt i perioden fra 2000 til 2003.

I en periode fra 2003 til 2005 er han også tiltalt for seksuell omgang med barn under 16 år ved at han skal ha fortsatt å misbruke den samme gutten.

I perioden fra 2004 til 2007 skal han også ha misbrukt en annen gutt som var under 14 år da overgrepene skal ha startet opp.

Mannen må også svare for å ha hatt overgrepsbilder.

Det er satt av seks dager til saken som skal opp i Stavanger tingrett 18. februar i år. Statsadvokat Oddbjørn Søreide skal være aktor i saken, mens advokat Frode Folkestad er oppnevnt som mannens forsvarer.

