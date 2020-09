Skal ha kjørt inn i bil som hadde stoppet for rødt

26. oktober må en 51 år gammel mann fra Sandnes møte i Stavanger tingrett tiltalt uaktsom kjøring.

Dette ved at 17. mars i fjor kjørte inn i en bil som hadde stoppet for rødt lys i krysset mellom Svend Foyns gate og Haugåsveien.

51-åringen er også tiltalt for å ha kjørt bilen mens han var påvirket av alkohol.

Subsidiært er han tiltalt for drukket alkohol etter kjøringen, til tross for at han forsto at kjøringen kunne medføre politietterforskning.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om at 51-åringen skal miste førerretten.

