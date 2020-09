Skal ha skrevet SMS til saksbehandler i Nav at han ville komme hjem til henne og hente pengene

2. november må en 44 år gammel mann møte i Stavanger tingrett for å ha kommet med trusler mot en saksbehandler i Nav.

Ifølge tiltalen skal han den 10. desember i fjor ha sendt en rekke meldinger til henne der han blant annet skal ha skrevet at «nå rakne det for meg altså, eg har isje fått pengene for meldekort ennå og det isje mulig uten dokk orndte noe «smart»? Ring meg straks med et svar, eller begynner eg å gå imot den møkkaplassen og det bære rett i spjeldet då».

LES OGSÅ: Skal ha tømt bensin foran inngangspartiet til Nav-kontor

Han skal også ha skrevet at han ikke var i balanse og at han ikke var ansvarlig for det måtte skje.

44-åringen skal også ha skrevet «eg komme å hente pengene hjemme hos deg itte jobb, husk riktig beløp!»

Også den 8. juli i fjor skal han skrevet en SMS til annen ansatt i Nav der innholdet skal ha vært av en slik karakter at det var egnet til å forulempe en offentlig tjenestemann.

LES OGSÅ: Ba Nav-ansatt om å «brenne i helvete» da han fikk jobb

LES OGSÅ: Gikk amok på Nav-kontor – fikk pizza