Det var på Mariero i Stavanger at politiet fikk melding om et trafikkuhell natt til onsdag.

En fører (21) har hatt for stor fart inn i rundkjøringen ved McDonalds og Helgø Mariero, mistet kontroll bilen og kjørt inn i en lyktestolpe. Ulykken skjedde like over klokken 02.00.

– Bilfører ble tatt med til legevakten for sjekk Førerkortet ble beslaglagt og sak opprettes, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.