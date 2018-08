Mistenkte mannen for utroskap og bestemte seg for å drepe ham

Roganytt

Da saken gikk i Jæren tingrett i mai i år ble den 42 år gamle kvinne fra Sandnes dømt til fengsel i seks år og ni måneder.

Kvinnen kom allerede i det første avhøret med en uforbeholden tilståelse i saken.

Drapsforsøket fant sted i parets bolig i Sandnes klokken 11.15 den 3. desember 2016.

Anken ble nylig behandlet av Gulating lagmannsrett som skulle ta stilling til straffeutmålingen. Paret ble gift i 2012 og hadde et velfungerende ekteskap fram til 2015.

Mistanke om utroskap

På dette tidspunktet begynte 42-åringen å mistenke mannen for utroskap.

I retten ble det bekreftet at 42-åringen var i godt humør de siste to dagene før hendelsen fant sted.

Natten før hendelsen hadde kvinnen handlet inn alkohol og det endte med at de begge sovnet i stuen.

Da 42-åringen våknet neste morgen, sov mannen i en stol i stuen. I dommen fra Jæren tingrett står følgende:

«Lørdag formiddag våknet tiltalte. Hun hadde gjennom høsten vært deprimert, blant annet fordi hun mistenkte ektefellen for å være utro med en annen kvinne, og hatt tanker om å ta sitt eget liv. Hun hadde bestemt seg for å gjøre dette denne dagen. Hun så at tiltalte satt i lenestolen i stuen og sov, og bestemte seg for å drepe ham før hun tok sitt eget liv».

Overførte penger

Lagmannsretten la til grunn 42-åringens forklaring om at hun da hun våknet neste morgen, var hun bestemt på å ta sitt eget liv.

«Hun overførte penger til en yngre slektning for studier. Hun så på mannen som fortsatt satt i stolen og sov. Sinnet samlet seg og tanken kom om at han burde dø sammen med henne. Da gikk hun inn på kjøkkenet og hentet en kniv... Hun stakk ham så i brystet», heter det i dommen fra lagmannsretten.

Forsøkte å ta sitt eget liv

Her forsøkte den tiltalte 42-åringen å ta livet av seg, men hun lyktes ikke med dette.

Noe av årsaken til at hun mislyktes var blant annet fordi at mannen kom springende etter henne, samt at han fikk tilkalt en nabo som brøt opp døren til badet. I forbindelse med straffeutmålingen delte retten seg.

Mindretallet mente at seks år og ni måneders fengsel var en korrekt straff.

Flertallet kom imidlertid til at dette var for strengt.

«Det må bevismessig legges til grunn at domfelte, da hun så mannen sovende i en stol, fikk en spontan tanke om drap i en situasjon der hun selv var suicidal. Etter bare en kortere overveielse utførte hun handlingen», heter det i dommen.

Dermed kom retten til straffen skulle settes noe lavere og dømte henne til fengsel i seks år. Hun er allerede dømt til å betale 120.000 kroner i erstatning til mannen.

Advokat: – Vurderer anke

– Vi er tilfreds med at flertallet har funnet at handlingen ikke var planlagt slik tingretten mente, og at straffen av den grunn ble redusert. Vi mener imidlertid at straffen fortsatt er for streng og vil bruke de neste to ukene til å vurdere en anke til høyesterett, sier Ørjan Eskeland, 42-åringens advokat til RA.

