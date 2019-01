– Gutter (15) mishandlet, ranet, bundet og forlatt

Det er statsadvokat Arvid Malde som har ut tiltale mot 18-åringen og de to 17-åringene.

På ettermiddagen den 6. februar i fjor skal de ha vært i boligen til en 15 år gammel gutt fra Madla i Stavanger.

Her skal de tre ha utsatt gutten for vold ved at de skal ha tatt kvelertak på ham slik at han fikk problemer med å puste.

De skal også slått og sparket ham i hodet/ansiktet samt flere steder på kroppen.

I tillegg skal de ha surret tape rundt ansiktet og hodet til gutten slik at han fikk problemer med å puste. De skal også brent tape på hånden/hendene til gutten.

Også en annen 15 år gammel gutt som var på stedet skal ha fått gjennomgå.

LES OGSÅ: Banket kona etter at han fant nakenbilder på telefonen hennes

– Mistet bevisstheten

De skal blant annet ha tatt kvelertak på ham slik at han mistet bevisstheten, slått og sparket ham, slått ham med et balltre.

Også denne gutten skal ha fått surret tape rundt ansiktet og hodet slik at han fikk problemer med å puste.

Guttene skal også ha kastet en telysholder av glass mot ham slik at han ble påført et kutt.

Etter dette skal de ha forsynt seg med diverse gjenstander tilhørende de fornærmede, blant annet klær, sko, narkotika og kontanter.

«Dette oppnådde de ved å passivisere de to ved å binde dem på armer og bein med vevtape, samt ved bruk av vold», heter det i tiltalen.

LES OGSÅ: Forlot bevisstløs jente i sjøen etter vannscooterulykke

Forlatt

Etter at de skal ha ranet guttene skal de tre ha forlatt dem mens de fortsatt var fastbundet.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning/oppreisningserstatning til de fornærmede.

Hans Marius Thorsnæs, forsvarer for den ene 17-åringen, sier at hans klient har erkjent straffskyld helt fra starten av.

– Han har også bidratt til oppklaring av saken, sier Thorsnæs til RA.

Han viser til at etterforskningen i saken ble tidlig ferdig.

– Da er det kritikkverdig at det har tatt så lang tid før saken kom for retten, ikke minst med tanke på de fornærmedes og tiltaltes unge alder, sier Thorsnæs til RA.

Det er satt av fire dager til saken som starter opp i Stavanger tingrett den 19. februar i år.

LES OGSÅ: Sendte melding til samboeren om at sønnen var død – uten at dette var tilfelle