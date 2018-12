Sendte melding til samboeren om at sønnen var død – uten at dette var tilfelle

Da saken gikk i Stavanger tingrett i mai i år ble 48-åringen fra Stavanger tingrett dømt til tre år og seks måneders fengsel.

Mannen anket dommen, men Gulating lagmannsrett kom til samme resultat slik at dommen blir stående.

Retten kom til at mannen hadde utsatt samboeren for sammenhengende grov mishandling i perioden fra 2004 fram til 2017.

Mishandlingen har funnet sted ved slag og spark, riving i håret, kvelertak, skriking og roping og ved knusing av gjenstander.

I tillegg har han også begrenset friheten hennes og blant annet tatt pengene hennes.

Han har også ved en rekke anledninger kalt henne for stygge ting og truet med at han skulle drepe henne.

Gulating lagmannsrett la avgjørende vekt på forklaringen til samboeren som også ble støttet av en rekke vitner som forklarte seg i retten.

Når det gjelder den psykiske volden kom retten med flere eksempler på dette.

Brøt sammen

Blant annet var fornærmede på «jentetur» til Bergen. 48-åringen ville ha kontroll på fornærmede og ringte henne diverse ganger. For å få fred fikk en venninne henne til å legge fra seg telefonen på hotellrommet.

Da de kom tilbake hadde 48-åringen sendt henne en melding om at «sønnen hennes var død», noe som gjorde at fornærmede brøt sammen.

Under en tur til USA kjøpte fornærmede et plagg til 1100 kroner.

48-åringen reagerte med å spørre om «hun skulle hore seg på kaien» for å tjene penger til plagget.

Under en annen utenlandstur ringte han en rekke ganger til henne for å kontrollere pengeforbruket hennes. Det endte med han at flyttet pengene fra kontoen som samboeren brukte til en annen konto, slik at hun sto uten penger i utlandet.

Kjørte i vegg

På et tidspunkt bestemte samboeren seg for å flytte ut.

48-åringen truet da med at han ville ta livet av seg. Under en telefonsamtale – etter å ha truet med selvdrap – kjørte 48-åringen inn i en husvegg og måtte hentes av ambulanse.

Når det gjelder parets barn har han flere ganger dyttet datteren slik at hun falt i trappen.

Han har også kalt henne for «utakknemlig drittunge».

Hun forklarte også at hun hørte at faren si at han skulle drepe moren og grave henne ned i hagen.

Både sønnen og datteren opplevde mye vold mot moren og begge forklarte i retten at de fryktet at faren skulle drepe henne.

Politiadvokat Maren Sagvaag Retland la ned påstand om at mannen ble dømt til fengsel i fire år og fire måneder.

Retten kom til at dette var for strengt og dømte ham til fengsel i tre år og seks måneder.

Han må også betale 150.000 kroner i oppreisningserstatning til samboeren og 100.000 kroner til hvert av barna.

